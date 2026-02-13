Isla Cristina se acogerá a ayudas de Junta y Gobierno para reparar los daños de los temporales

El Ayuntamiento de Isla Cristina se incorporará en las próximas semanas a los programas de apoyo económico que preparan la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para hacer frente a los daños ocasionados por los recientes temporales.

Así lo ha confirmado el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, tras la visita institucional del delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y la posterior reunión telemática con la subdelegada del Gobierno en la provincia, María José Rico, con el objetivo de coordinar las medidas autonómicas y estatales.

Según ha explicado el regidor, las ayudas estarán destinadas a la recuperación de infraestructuras públicas y equipamientos municipales, zonas verdes, espacios de uso público, caminos rurales, playas y trabajos de pavimentación urbana, todo ello dentro del ámbito competencial del Consistorio.

Orta ha valorado positivamente la coordinación entre administraciones, destacando “la agilidad en la respuesta institucional y la voluntad de cooperación entre Junta y Gobierno”, lo que, a su juicio, permitirá acortar los plazos habituales de ejecución de las actuaciones.

Aunque aún no se ha publicado convocatoria específica en el BOJA o el BOE, desde el Ayuntamiento se subraya que ya existe un marco de trabajo en construcción para canalizar los recursos hacia municipios afectados como Isla Cristina.

Centro de transformación y bombeo 5, operativo en días

Durante la visita institucional, el alcalde y el delegado se desplazaron al entorno del Camping Giralda, donde el pasado fin de semana se produjo una incidencia grave en el centro de transformación y bombeo número 5, infraestructura clave para el sistema de saneamiento y el suministro eléctrico del municipio.

Se ha acordado una intervención urgente que permitirá completar la reparación a lo largo de la próxima semana. Los trabajos incluyen la restitución del centro afectado, la instalación de un nuevo sistema de bombeo y la reparación de tres puntos de rotura en el colector principal que canaliza las aguas residuales hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Antilla.

Mientras tanto, el servicio se mantiene mediante una conducción provisional tipo bypass que conecta los bombeos 4 y 5, garantizando la continuidad del sistema hasta la finalización de las obras.