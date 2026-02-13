Buscar
13.02.2026
Punta Umbría inicia las obras del futuro Centro de Recepción de Visitantes de William Martin
Redacción
Redacción
13/02/26 - 12:32

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha iniciado las obras para la creación de un área cultural exterior y un espacio multifuncional en la Casa del Guarda de la antigua Rio Tinto Company Limited, que albergará el futuro centro de interpretación dedicado a William Martin.

La actuación cuenta con una inversión de 50.452,87 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto se desarrolla en el entorno de los Jardines de Lourdes y contempla la instalación de graderío prefabricado para actividades culturales, nuevo alumbrado exterior con integración paisajística y mejoras en pavimentación y accesibilidad.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que esta iniciativa supone “un paso importante en la recuperación y proyección de nuestro patrimonio histórico”, reforzando la identidad local y mejorando la experiencia tanto de vecinos como de visitantes.

El centro tendrá una clara vocación divulgativa y estará centrado en la figura de William Martin y su vinculación con Punta Umbría en el marco de la conocida Operación Carne Picada.

Tanto la ejecución de las obras como la futura dotación museística y expositiva están financiadas íntegramente por el programa MUNITUR de la Junta de Andalucía.