Punta Umbría inicia las obras del futuro Centro de Recepción de Visitantes de William Martin

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha iniciado las obras para la creación de un área cultural exterior y un espacio multifuncional en la Casa del Guarda de la antigua Rio Tinto Company Limited, que albergará el futuro centro de interpretación dedicado a William Martin.

La actuación cuenta con una inversión de 50.452,87 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto se desarrolla en el entorno de los Jardines de Lourdes y contempla la instalación de graderío prefabricado para actividades culturales, nuevo alumbrado exterior con integración paisajística y mejoras en pavimentación y accesibilidad.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que esta iniciativa supone “un paso importante en la recuperación y proyección de nuestro patrimonio histórico”, reforzando la identidad local y mejorando la experiencia tanto de vecinos como de visitantes.

El centro tendrá una clara vocación divulgativa y estará centrado en la figura de William Martin y su vinculación con Punta Umbría en el marco de la conocida Operación Carne Picada.

Tanto la ejecución de las obras como la futura dotación museística y expositiva están financiadas íntegramente por el programa MUNITUR de la Junta de Andalucía.