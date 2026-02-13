Cientos de vecinos se manifiestan en Huelva para exigir soluciones urgentes en la playa de El Portil

Cientos de vecinos se han manifestado este viernes en Huelva para reclamar el arreglo urgente de la playa de El Portil y exigir soluciones definitivas para la recuperación del litoral onubense. La protesta, convocada por la Asociación de Vecinos Portileños, partió a las 12.30 horas desde la Parroquia de la Concepción bajo el lema ‘Los portileños con su playa y con la costa onubense’.

Durante la movilización, los asistentes mostraron pancartas en defensa de las playas y lamentaron el deterioro que sufre la costa, reclamando actuaciones inmediatas. Desde el colectivo vecinal reiteran sus críticas a la “inacción y engaño del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico” ante la situación de El Portil.

Protesta de los vecinos de El portal por el estado de sus playas.

El llamamiento se extendía igualmente a residentes de otras zonas afectadas como Matalascañas, Isla Cristina o Mazagón, al considerar que se trata de una problemática común que afecta al conjunto de la costa onubense. En las marcha también participaron miembros del PP provincial y de Vox que han querido sumarse a las reivindicaciones de los vecinos.