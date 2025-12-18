Palos de la Frontera disfruta de una Navidad repleta de actividades para todos los públicos

Palos de la Frontera vive estos días una Navidad especial gracias al completo programa de actividades impulsado por el Ayuntamiento, que ofrece propuestas pensadas para todos los públicos y edades, convirtiendo estas fiestas en un punto de encuentro para vecinos y familias.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el tradicional viaje a Jerez de la Frontera, cuna de la zambomba, en el que ha participado cerca de un centenar de palermos. Acompañados por la alcaldesa, Milagros Romero, y varios concejales del equipo de gobierno, los asistentes disfrutaron de una jornada marcada por los villancicos, el cante, el baile y el ambiente festivo que caracteriza a esta tradición navideña.

Para la primera edil, este tipo de actividades reflejan “el gran ambiente que se respira en Palos de la Frontera durante la Navidad”, con unos vecinos volcados en mantener vivas sus tradiciones y en compartir estas fechas señaladas con familiares y amigos.

El programa municipal también ha incluido una propuesta innovadora como el escape room celebrado el pasado fin de semana. Cerca de un centenar de participantes recorrieron las calles y plazas del centro del municipio superando pruebas y acertijos en una divertida carrera contrarreloj cuyo objetivo era recuperar la receta del chocolate de los Reyes Magos. Cada grupo contó con una tablet que les guiaba por el recorrido y registraba el tiempo empleado, optando a premios como entradas para el Acuario de Sevilla, el Castillo de las Guardas o una noche en una reserva animal.

Los mayores del municipio también han tenido su espacio en estas fechas con la celebración de varias meriendas organizadas desde la concejalía correspondiente, que reunieron a más de un centenar de personas en un ambiente de convivencia, música en directo y juegos como el bingo.

Estas actividades son solo el comienzo de una programación navideña que continuará en los próximos días, consolidando a Palos de la Frontera como un municipio donde la Navidad se vive de forma participativa, cercana y pensada para todos.