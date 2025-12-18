Transportes adjudica el proyecto para mejorar la A-49 y el enlace de San Juan del Puerto

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el contrato para redactar el proyecto de mejora de la A-49 a su paso por Huelva y San Juan del Puerto, con el objetivo de incrementar la funcionalidad y la movilidad en esta vía. La inversión prevista en la futura obra alcanza los 14 millones de euros.

El proyecto incluye la construcción de un tercer carril por mediana y por sentido en un tramo de 3,4 km, así como la remodelación del enlace de San Juan del Puerto con la N-435, actualmente saturado por la elevada intensidad de tráfico. La actuación permitirá que los vehículos que circulen por la A-49 desde Sevilla o la N-435 puedan dirigirse hacia San Juan del Puerto o hacia las poblaciones cercanas sin tener que incorporarse a la glorieta sur del enlace.

Mejora de la A49 por su paso por San Juan del Puerto.

Además, se prevé la ampliación del paso superior existente de 3 a 4 carriles (2+2) y la adecuación de los sistemas de contención y de los gálibos horizontales y verticales según la normativa vigente. También se incluyen inspecciones principales y especiales de dos pasos superiores existentes para garantizar la seguridad de la infraestructura.

El contrato adjudicado para la redacción del proyecto tiene un importe de 511.227,63 euros (IVA incluido) y permitirá planificar con detalle todas las actuaciones necesarias, desde la ampliación de la plataforma hasta la mejora de la seguridad viaria y la adecuación de las estructuras existentes.

Con esta iniciativa, se busca descongestionar el tráfico, aumentar la seguridad y mejorar la conectividad entre Huelva y las poblaciones cercanas, beneficiando tanto a los conductores como al desarrollo económico y turístico de la provincia.