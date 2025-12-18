Buscar
jueves. 18.12.2025
Transportes adjudica el proyecto para mejorar la A-49 y el enlace de San Juan del Puerto

La ampliación contempla un tercer carril a lo largo de 3,4 km y una remodelación del enlace con la N-435

Captura de pantalla 2025-12-18 a las 12.46.09
Transportes adjudica el proyecto para mejorar la A-49 y el enlace de San Juan del Puerto
Redacción
18/12/25 - 12:47

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el contrato para redactar el proyecto de mejora de la A-49 a su paso por Huelva y San Juan del Puerto, con el objetivo de incrementar la funcionalidad y la movilidad en esta vía. La inversión prevista en la futura obra alcanza los 14 millones de euros.

El proyecto incluye la construcción de un tercer carril por mediana y por sentido en un tramo de 3,4 km, así como la remodelación del enlace de San Juan del Puerto con la N-435, actualmente saturado por la elevada intensidad de tráfico. La actuación permitirá que los vehículos que circulen por la A-49 desde Sevilla o la N-435 puedan dirigirse hacia San Juan del Puerto o hacia las poblaciones cercanas sin tener que incorporarse a la glorieta sur del enlace.

Mejora de la A49 por su paso por San Juan del Puerto.
Mejora de la A49 por su paso por San Juan del Puerto.

Además, se prevé la ampliación del paso superior existente de 3 a 4 carriles (2+2) y la adecuación de los sistemas de contención y de los gálibos horizontales y verticales según la normativa vigente. También se incluyen inspecciones principales y especiales de dos pasos superiores existentes para garantizar la seguridad de la infraestructura.

El contrato adjudicado para la redacción del proyecto tiene un importe de 511.227,63 euros (IVA incluido) y permitirá planificar con detalle todas las actuaciones necesarias, desde la ampliación de la plataforma hasta la mejora de la seguridad viaria y la adecuación de las estructuras existentes.

Con esta iniciativa, se busca descongestionar el tráfico, aumentar la seguridad y mejorar la conectividad entre Huelva y las poblaciones cercanas, beneficiando tanto a los conductores como al desarrollo económico y turístico de la provincia.