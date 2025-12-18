Detenido un hombre en Cartaya por la quema de varios contenedores de residuos

La Guardia Civil ha detenido a un varón en la localidad de Cartaya como presunto autor de un delito de daños tras la quema intencionada de varios contenedores de residuos urbanos.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de noviembre, cuando comenzaron a arder cuatro contenedores en una calle del municipio. El fuego se propagó rápidamente al resto, alcanzando un vehículo estacionado en la zona, la fachada de una vivienda que se encontraba deshabitada y el cableado eléctrico, lo que provocó un apagón que afectó a varias calles del entorno. Posteriormente, en otra vía cercana, se registró un nuevo incendio en el que ardieron otros tres contenedores.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar al presunto autor gracias a las pruebas recabadas y a las declaraciones de varios testigos. Según las pesquisas, el individuo habría actuado de manera voluntaria, siendo finalmente localizado y detenido.

En total, el incendio afectó a siete contenedores, con un valor superior a los 8.000 euros, a lo que hay que sumar los daños ocasionados en el vehículo, la vivienda y el tendido eléctrico.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.