La Junta frena temporalmente el inicio del nuevo contrato de basura y limpieza de Valverde del Camino

La firma del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de Valverde del Camino se ha visto paralizada de forma temporal cuando restaban apenas quince días para el inicio previsto del servicio. La suspensión se produce tras la admisión a trámite de un recurso presentado por la empresa FCC Medioambiente, que no resultó adjudicataria del contrato.

El Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía ha aceptado el recurso y, de manera automática, ha ordenado la suspensión cautelar de la firma del contrato, solicitando al Ayuntamiento valverdeño toda la documentación del expediente. El Consistorio ha remitido el expediente completo dentro del plazo establecido y ha trasladado sus alegaciones al órgano administrativo.

Desde el Ayuntamiento se han expuesto dos argumentos fundamentales. Por un lado, se sostiene que el tribunal de la Junta no es el órgano competente para resolver este procedimiento, ya que Valverde del Camino está adscrito al Tribunal Administrativo de la Diputación de Huelva, tal y como fue aprobado en pleno municipal. Por otro, se defiende que el recurso carece de fundamento, al no existir errores ni sobrecostes en el contrato adjudicado.

El recurso presentado se centra en la inversión prevista para la renovación de contenedores. Según el Ayuntamiento, el contrato recoge de forma clara que en el primer año se destinarán 159.720 euros y que en el quinto año la inversión ascenderá a 172.200 euros, una cantidad superior al contemplarse la renovación completa de los contenedores tras varios años de uso.

Mientras se resuelve este trámite administrativo, el Ayuntamiento continúa trabajando para que el nuevo servicio pueda activarse de manera inmediata en cuanto se levante la suspensión. Desde el Consistorio se subraya que este contrato será histórico para el municipio, tanto por su presupuesto como por el número de trabajadores y trabajadoras, además de por la mejora directa que supondrá en la limpieza y el cuidado de Valverde del Camino.

El Ayuntamiento ha advertido que ninguna traba administrativa impedirá que el municipio cuente con el servicio de limpieza que merece, asegurando que se está actuando conforme a la legalidad y defendiendo en todo momento el interés general.