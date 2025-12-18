Toscano subraya en el Consejo de Alcaldías la captación récord de fondos europeos con destino a los municipios de Huelva

La Diputación de Huelva celebró hoy la tercera sesión del Consejo de Alcaldías en el Convento de Santa Clara de Moguer, un espacio de coordinación entre la institución provincial y los ayuntamientos para abordar los principales retos de la provincia.

El presidente de la Diputación, David Toscano, destacó la captación récord de fondos europeos, que supera los 40 millones de euros destinados a proyectos en municipios onubenses. Además, anunció la puesta en marcha de un programa provincial de desfibriladores, tras la instalación de la red de cajeros públicos, con el objetivo de garantizar la igualdad en el acceso a dispositivos de prevención sanitaria en toda la provincia.

En el encuentro, Toscano presentó también la modernización de los 248 polígonos industriales y áreas empresariales onubenses, en el marco de la nueva Ley de Espacios Productivos aprobada por el Parlamento de Andalucía. La medida busca simplificar trámites administrativos y atraer nuevas inversiones, complementándose con la línea de ayudas de 50 millones de euros anunciada por la Consejería de Industria.

El Consejo abordó además el Presupuesto 2026 de la Diputación, la ejecución de programas clave como Tu Diputación Invierte (23 millones de euros), la concertación con los ayuntamientos (30 millones) y la estabilidad financiera como base para reforzar la autonomía municipal.

Entre los proyectos impulsados destacan las Estrategias de Desarrollo Local Integrado (EDIL), planes de sostenibilidad turística, iniciativas en nuevas tecnologías y medio ambiente, así como la implantación de sensores inteligentes en pequeños municipios para mejorar seguridad y atención ciudadana. También se presentó el e-Padrón, herramienta para modernizar la gestión administrativa local.

Durante la sesión, Toscano recordó la reciente presentación en Mónaco de la etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026que recorrerá la provincia de norte a sur, un evento de proyección internacional con impacto en los municipios.

El Consejo contó con la participación de la UNED, la Fundación Atlantic Copper y la Fundación Integralia DKV, y se puso en valor la cooperación municipal en ámbitos como medio ambiente, control de plagas y gestión de colonias felinas. Además, se presentó el balance del Plan Corresponsables 2025, que atendió a más de 2.560 menores, y se avanzaron las líneas previstas para 2026.

Con esta tercera sesión, el Consejo de Alcaldías se consolida como un espacio estable de diálogo y cooperación, desde el que se canalizan propuestas y soluciones compartidas para los municipios de Huelva.