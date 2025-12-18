Almonte refuerza la seguridad y la convivencia en El Rocío durante las fiestas navideñas

El Ayuntamiento de Almonte ha publicado un bando municipal con motivo de las fiestas navideñas que establece una batería de medidas de seguridad, tráfico y convivencia en la aldea de El Rocío, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de estas fechas marcadas por una notable afluencia de personas.

El documento, que entrará en vigor el próximo 19 de diciembre, regula aspectos clave como el estacionamiento, la circulación de vehículos y animales, la protección del entorno y el respeto a las tradiciones y a la convivencia vecinal.

En materia de tráfico, el bando prohíbe el estacionamiento los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, entre las 15.00 horas del primer día y las 18.00 horas del último, en calles como Lince, Vetalengua y Águila Imperial, así como en todas las vías de evacuación, que deberán permanecer completamente despejadas por motivos de seguridad.

Estas vías de evacuación deberán mantenerse libres los días 24, 25, 27, 28 y 31 de diciembre y el 1 de enero, e incluyen, entre otras, la calle Muñoz y Pabón, Bellavista, la conexión con la A-483, la vía paralela al Paseo Marismeño, la calle Almonte, Sanlúcar, Villamanrique, Sacrificio, Ajolí y los caminos del Puente del Rey y de Los Llanos.

El Ayuntamiento recuerda que el estacionamiento solo estará permitido en paralelo a las viviendas, quedando prohibido hacerlo en medio de las calles, en doble fila, cruces, esquinas, plazas o zonas verdes. También se restringe la circulación de vehículos por El Real, la vía paralela al Paseo Marismeño y las calles Moguer y Camaristas.

Especial atención presta el bando a los carros y vehículos de tracción animal, que deberán contar con seguro, matrícula municipal y sistemas de iluminación. Los menores no podrán conducir ni montar sin supervisión adulta, y queda prohibido el consumo de alcohol o el uso del móvil durante la conducción, así como circular al trote o galope por la aldea.

Convivencia, tradición y respeto al entorno

El bando pone el acento en la protección de la identidad y el carácter tradicional de El Rocío. Por ello, se limita el uso de equipos de música y sistemas de amplificación a elevado volumen, apelando al respeto por los cantes y bailes tradicionales propios de la aldea durante estas fechas.

Asimismo, se prohíbe el uso de artículos pirotécnicos para evitar riesgos, incendios y molestias, especialmente a menores, personas mayores, personas con trastorno del espectro autista y animales.

Tampoco se permitirá la instalación de puestos, quioscos o chiringuitos sin la correspondiente autorización municipal, ni el estacionamiento de vehículos de transporte de animales en vías públicas o zonas verdes, salvo permiso expreso.

El cuidado del entorno natural vuelve a ser protagonista, recordándose la prohibición de dar picadero a los caballos fuera de los espacios habilitados, mantener animales sueltos o atados con cuerdas de más de un metro, así como alojarlos de forma permanente en la vía pública.

En cuanto a la gestión del estiércol, deberá depositarse exclusivamente en las sacas habilitadas por la Concejalía de El Rocío y recogerse conforme al calendario establecido, advirtiéndose de posibles sanciones en caso de incumplimiento.

Por último, el Ayuntamiento recuerda que está totalmente prohibido encender candelas, hacer barbacoas o utilizar fuego en espacios públicos y aledaños, como medida preventiva ante el riesgo de incendios.

Desde el Consistorio se apela a la responsabilidad de vecinos y visitantes y se recuerda que ante cualquier emergencia debe llamarse al 112. El incumplimiento de las normas recogidas en el bando podrá ser sancionado conforme a la normativa vigente, reforzándose la vigilancia durante estos días para garantizar una Navidad segura y en convivencia en El Rocío.