Santa Olalla del Cala pone en marcha las I Jornadas de Tradiciones Ibéricas con gastronomía, música y cultura

Santa Olalla del Cala se prepara para acoger los próximos 11 y 12 de octubre las I Jornadas de Tradiciones Ibéricas, una cita que combina gastronomía, música, cultura y entretenimiento para todos los públicos.

Durante dos días, los visitantes podrán disfrutar de la riqueza de las raíces ibéricas de la zona, con especial protagonismo para el jamón y otros productos tradicionales, además de actividades culturales y musicales que recorrerán toda la historia y costumbres del territorio.

Los organizadores destacan que se trata de un evento único, con un formato renovado y muchas sorpresas para el público: “¡La vamos a liar MUY parda!”, afirman, animando a vecinos y visitantes de toda la comarca a sumarse a la fiesta y vivir la experiencia completa de las tradiciones ibéricas.

Las jornadas se presentan como una oportunidad para conocer y celebrar la cultura local, disfrutar de la gastronomía y pasar un fin de semana lleno de diversión y ambiente festivo.