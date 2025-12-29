La Justicia avala la legalidad de la venta de las parcelas de los Antiguos Depósitos y rechaza el recurso del PSOE de Punta Umbría

La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Punta Umbría en el procedimiento de venta de las parcelas de los Antiguos Depósitos, al desestimar el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista contra la convocatoria del Pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado 22 de julio.

La sentencia, dictada el 26 de diciembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huelva, concluye que la convocatoria del Pleno se realizó de manera legal, con la debida motivación de urgencia, y que no se produjo vulneración alguna del derecho fundamental a la participación política de los concejales recurrentes. El fallo declara conformes a Derecho tanto la convocatoria como los acuerdos adoptados en dicha sesión.

El pronunciamiento judicial avala específicamente la actuación municipal relacionada con la licitación de las parcelas R1, R2, R3 y R4 de los Antiguos Depósitos, al considerar acreditado que la urgencia estaba justificada por la necesidad de resolver un recurso administrativo que afectaba directamente al procedimiento, con el objetivo de desbloquear el proceso, evitar perjuicios económicos y sociales y prevenir posibles responsabilidades patrimoniales para el Consistorio.

Asimismo, la resolución señala que todos los concejales fueron debidamente convocados y que la documentación necesaria estuvo a disposición de los miembros de la Corporación, descartando cualquier situación de indefensión o actuación fraudulenta por parte del Ayuntamiento.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha valorado “muy positivamente” el fallo judicial y ha mostrado su “satisfacción por el respaldo de los tribunales a nuestra gestión municipal sobre estas parcelas”, subrayando “una vez más la legalidad de la actuación de este equipo de Gobierno en materia urbanística”. Según ha señalado, la sentencia se recibe “con la tranquilidad de saber que el Ayuntamiento actuó conforme a la ley y en defensa del interés general del municipio”.

Hernández Cansino ha reiterado su respeto a las decisiones judiciales y al derecho de los concejales del PSOE a acudir a los tribunales, aunque ha lamentado que, en este caso, lo hicieran “con la intención de bloquear un proyecto fundamental para Punta Umbría y sin ningún tipo de fundamento, como ha quedado demostrado”.

La sentencia no impone costas y no es firme, por lo que puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.