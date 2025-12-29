La subdelegada del Gobierno destaca la inversión de 5,15 millones para mejorar la seguridad vial en la N-431 a su paso por Gibraleón

El tramo de la carretera N-431 a su paso por Gibraleón será objeto de una importante actuación de mejora tras la licitación de las obras por parte del Gobierno de España, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la fluidez del tráfico.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha visitado la localidad junto a la alcaldesa, Lourdes Martín, para destacar la relevancia de una intervención que contará con una inversión de 5,15 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 26 meses.

El proyecto contempla la construcción de seis glorietas, que permitirán mejorar la accesibilidad a distintos puntos del municipio y aumentar la seguridad en los cruces, así como la ejecución de dos obras de drenaje transversal para optimizar la evacuación de aguas y reforzar la durabilidad de la vía.

La actuación se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, que ha supuesto una inversión superior a 83 millones de euros en la provincia de Huelva desde junio de 2018. Desde ambas administraciones se ha subrayado que esta intervención supondrá un avance significativo en materia de seguridad, movilidad y modernización de infraestructuras, beneficiando tanto a los vecinos de Gibraleón como a los numerosos usuarios de esta vía estratégica.