Agredida una familia en Isla Cristina tras la cena de Nochebuena por un grupo de jóvenes

Una familia de Isla Cristina vivió momentos de extrema tensión en la madrugada del pasado 24 de diciembre al ser víctima de una agresión cuando regresaba a su domicilio tras una cena familiar de Nochebuena. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada en las inmediaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Miravent, según avanza WihuTv.

De acuerdo con el testimonio del padre de la familia, al que ha tenido acceso este medio, él, su esposa y su hijo de 20 años fueron increpados por un grupo de entre ocho y diez jóvenes, vecinos de la localidad, que portaban bolsas de plástico presuntamente destinadas a realizar botellón. La situación derivó rápidamente en insultos de carácter homófobo, expresiones de odio y amenazas.

Siempre según este relato, el padre intentó mediar para rebajar la tensión, pero uno de los jóvenes se abalanzó sobre él y lo arrojó al suelo, iniciándose entonces la agresión. El resto del grupo se habría dividido para atacar también a la madre y al hijo, generando momentos de gran violencia y angustia, en los que el padre llegó a temer por la integridad física de su familia.

En medio del ataque, el hijo logró escapar y regresar al establecimiento donde habían estado cenando para pedir ayuda. Desde allí se alertó a la Policía Local, que se desplazó al lugar en pocos minutos. A la llegada de los agentes, la mayoría de los presuntos agresores huyó, aunque se logró detener a dos de ellos, ambos menores de edad y vecinos de Isla Cristina, que habrían llegado a forcejear con los policías en su intento de escapar.

Como consecuencia de la agresión, el padre tuvo que recibir atención médica por diversas contusiones y fue posteriormente derivado al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, donde se le diagnosticó una fisura maxilofacial. El hijo presenta también contusiones de consideración y la madre sufrió lesiones en la boca. La familia espera ahora que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades.