Zalamea la Real presenta el proyecto del futuro monasterio de las Hermanas de Belén
La comunidad contemplativa da nuevos pasos para implantarse en la Diócesis de Huelva con una primera fase de 1.000 metros cuadrados
Zalamea la Real acogió este miércoles la presentación pública del proyecto del futuro monasterio de las Hermanas de la Familia Monástica de Belén, de la Asunción de la Virgen María y de San Bruno, una iniciativa que continúa avanzando para su implantación en la Diócesis de Huelva.
El acto tuvo lugar en el Ayuntamiento de Zalamea la Real y contó con la presencia del obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra; el alcalde del municipio, Diego Rodríguez; el arquitecto responsable del proyecto, Carlos Hermoso; así como representantes municipales, hermandades y miembros de la comunidad religiosa.
Durante la presentación, las cinco hermanas de la fundación explicaron las razones que las han llevado a establecerse en la localidad y dieron a conocer el carisma de esta comunidad contemplativa, basada en la oración, el silencio y la acogida.
El arquitecto Carlos Hermoso detalló las características de la primera fase del proyecto, que contempla una construcción inicial de unos 1.000 metros cuadrados adaptada a la normativa urbanística vigente y cuya tramitación será registrada próximamente en el Ayuntamiento.
La exposición también sirvió para avanzar algunos aspectos del desarrollo futuro del monasterio, especialmente en relación con infraestructuras y servicios necesarios como el abastecimiento eléctrico y de agua.
Desde la Diócesis consideran que la llegada de esta nueva fundación contemplativa supone “un motivo de esperanza” para la Iglesia de Huelva y para la localidad serrana, reforzando la dimensión espiritual y orante del territorio.