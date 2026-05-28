Bollullos reivindica la diversidad con un amplio programa por el Orgullo LGTBI+

Bollullos Par del Condado celebrará durante las próximas semanas una amplia programación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ 2026, organizada por la asociación Bollullos Orgulloso junto al Ayuntamiento de la localidad.

Bajo el lema ‘Orgullos perdidos’, las actividades incluyen teatro, conferencias, exposiciones, convivencias, charlas educativas y actos institucionales con el objetivo de seguir fomentando el respeto, la inclusión y la diversidad.

La programación fue presentada en la Diputación Provincial de Huelva con la participación de la diputada provincial Carmen Díaz, el alcalde de Bollullos, Rubén Rodríguez, y el presidente de la asociación, Rafael Moreno.

Rafael Moreno explicó que el lema de este año está dedicado “a aquellas personas que no pudieron celebrar su orgullo”, recordando a quienes sufrieron represión, cárcel o tuvieron que ocultar su identidad en épocas pasadas.

Las actividades comenzaron en abril y mayo con charlas sobre igualdad y diversidad en centros educativos de primaria basadas en el libro La muñeca de Lucas.

El programa continuará este viernes 29 de mayo con la representación teatral “Tres x Uno Teatro” en la Casa de Cultura de Bollullos, mientras que el 9 de junio tendrá lugar una conferencia sobre la represión al colectivo LGTBI+ y la cárcel de Huelva, además de la inauguración de la exposición ‘Orgullos Perdidos’.

Entre las citas previstas destacan también un viaje cultural a Chipiona, convivencias con asociaciones, un video fórum, la Fiesta Orgullo del Condado y la participación en el desfile del Orgullo de Andalucía en Sevilla.

La programación culminará el 28 de junio con el acto institucional del Orgullo 2026, que incluirá la lectura de un manifiesto y una actuación musical.