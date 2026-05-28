Punta Umbría contará con un nuevo parque de aventura y naturaleza en Puntaenebral

Punta Umbría contará próximamente con un nuevo parque de aventura y naturaleza tras la firma de la adjudicación del proyecto por parte del alcalde, José Carlos Hernández Cansino.

Las instalaciones se ubicarán en la zona de Puntaenebral y estarán orientadas al turismo activo, el deporte y el ocio familiar durante todo el año.

El futuro parque, impulsado mediante inversión privada, incluirá circuitos de aventura en árboles, tirolinas, plataformas elevadas y pistas de pickleball, además de una zona Splash Park con juegos de agua.

El proyecto también contempla espacios de descanso y restauración ligera integrados en el entorno natural.

Desde el Ayuntamiento destacan que la iniciativa incorporará medidas de sostenibilidad ambiental destinadas a proteger el espacio natural y minimizar el impacto paisajístico de las instalaciones.

Además, una vez entre en funcionamiento, el parque desarrollará un programa de visitas escolares que comenzará con los centros educativos del municipio.

El alcalde ha señalado que este proyecto supone “un paso importante para seguir construyendo un municipio dinámico, sostenible y atractivo”.

Con esta actuación, el consistorio busca reforzar la oferta turística y de ocio de Punta Umbría con un espacio vinculado a la naturaleza y las actividades al aire libre.