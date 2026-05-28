Jabugo estrenará un curso pionero de corte y cata de jamón para jóvenes

Jabugo contará el próximo curso con una nueva especialización de Formación Profesional centrada en la maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, una iniciativa pionera en la provincia orientada a mejorar la empleabilidad juvenil y reforzar el arraigo en el entorno rural.

El nuevo curso se impartirá en el IES San Miguel y ha sido presentado por responsables de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional junto al Ayuntamiento de Jabugo y representantes del sector ibérico.

Durante el acto, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, destacó el crecimiento que está experimentando la Formación Profesional en la provincia, con 38 nuevas titulaciones implantadas desde el curso 2021-2022.

La nueva especialización permitirá formar a profesionales como maestros cortadores de jamón, expertos en productos ibéricos, catadores profesionales o maestros jamoneros, vinculando la enseñanza directamente con uno de los sectores económicos más importantes de la Sierra onubense.

El alumnado aprenderá técnicas profesionales de corte y loncheado, selección de piezas, preparación de espacios de trabajo y conocimientos especializados sobre jamones y paletas curadas.

Desde la Junta subrayan que esta formación nace conectada con un sector que cuenta con más de 140 empresas cárnicas en la provincia y que genera empleo directo e indirecto para más de 1.200 personas.

La presentación contó también con la participación del secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, y del alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez.

Además de este nuevo curso, la Delegación Territorial ha anunciado diez nuevas titulaciones de Formación Profesional que se incorporarán el próximo curso en distintos municipios de la provincia de Huelva.

El plazo de admisión para Formación Profesional permanecerá abierto del 15 al 30 de junio a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía.