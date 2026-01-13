Zalamea la Real celebrará una Muestra Artesanal el 21 de marzo con motivo del Día del Artesano y la Artesana

El Ayuntamiento de Zalamea la Real celebrará el próximo 21 de marzo una Muestra Artesanal con motivo del Día del Artesano y la Artesana, que se conmemora el 19 de marzo. La iniciativa tiene como objetivo poner en valor el talento, la creatividad y el trabajo hecho a mano, así como ofrecer un espacio de visibilidad y promoción a la artesanía local y comarcal.

La muestra está abierta a la participación de artesanos y artesanas de Zalamea la Real y de pueblos cercanos, que podrán exponer y vender sus productos durante la jornada. Entre los artículos que podrán formar parte de la muestra se encuentran trabajos de pintura y arte, madera, textil y costura, cerámica, bisutería, cuero, productos naturales, velas y jabones artesanales, así como artesanía tradicional y cualquier elaboración realizada de forma artesanal.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 1 de marzo y deberá formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Las personas interesadas también podrán obtener más información a través del teléfono municipal.

Además de la exposición artesanal, el programa incluye un acto de reconocimientos especiales que se celebrará ese mismo día, 21 de marzo. En él se rendirá homenaje a autónomos y autónomas jubilados, así como a emprendedores y emprendedoras de la localidad de los últimos años, en agradecimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al desarrollo económico y social de Zalamea la Real.

Con esta iniciativa, el municipio refuerza su apuesta por la artesanía como seña de identidad cultural y económica, convirtiendo la muestra en un escaparate del talento, la tradición y la creatividad que caracterizan a Zalamea la Real.