Las XXXII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas se cierran en Aracena con un éxito rotundo

Las XXXII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas concluyeron en Aracena con un balance sobresaliente. Dos jornadas intensas en las que la formación técnica, la convivencia profesional y la ilusión compartida marcaron el tono de un evento que reafirmó la fortaleza y cohesión del colectivo en Andalucía.

Organizadas por el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, junto al Colegio de Huelva, las jornadas contaron con un programa de ponencias de alto nivel, centradas en los retos actuales de la profesión: comunicación, inteligencia artificial, mediación, sostenibilidad y gestión comunitaria. Todos ellos abordados con un objetivo común: avanzar hacia la excelencia y reforzar el servicio a los ciudadanos.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), Pablo Abascal, quien destacó el papel de los profesionales andaluces en la modernización del sector. También se agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Aracena, la Autoridad Portuaria de Huelva y todos los ponentes y empresas patrocinadoras que hicieron posible el desarrollo de las jornadas.

Entre los asistentes, además de los representantes de las ocho provincias andaluzas, participaron colegiados de otras comunidades como Extremadura, Valencia-Castellón, Aragón, Cataluña y Galicia, cuya presidenta, Teresa Suárez, quiso acompañar personalmente al colectivo andaluz.

Empresas como BBVA, Banco Sabadell, Somos Visalia, Pulso Energía, Grupo Mutua Propietarios, Otis, Grupo Lae, Grupo Hereda, Brokalia, ChargeGuru, Sinmorosos.com, MP Ascensores y Grupo Azahara sumaron su apoyo y compromiso con el evento, contribuyendo a su excelente organización y desarrollo.

El encuentro en Aracena deja un listón muy alto tanto en participación como en ambiente y nivel formativo. Desde la organización, se expresó un agradecimiento unánime a todos los participantes y se lanzó un mensaje de optimismo: “El sector goza de gran salud, fuerza y futuro; seguiremos creciendo en profesionalidad, prestigio y servicio a nuestras comunidades”.

Las XXXIII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas ya tienen sede confirmada: se celebrarán en Sevilla en 2026, con el compromiso de mantener el espíritu de unión y progreso que ha caracterizado a esta edición en la Sierra de Huelva.