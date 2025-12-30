Miles de personas disfrutan en 2025 del programa de exposiciones itinerantes de la Diputación de Huelva

Miles de personas de toda la provincia han participado a lo largo de 2025 en el programa de exposiciones itinerantesimpulsado por la Diputación Provincial de Huelva, una iniciativa que refuerza el acceso a la cultura en todos los municipios, incluidos los más pequeños y alejados, y que complementa la programación expositiva de la Sala de la Provincia.

Uno de los grandes hitos del año ha sido la exposición Un Júbilo Compartido. Finibus Onubae, instalada en la caseta de la Diputación durante las Fiestas Colombinas 2025, que registró una afluencia superior a las 100.000 visitas. La muestra ofreció una mirada contemporánea al costumbrismo onubense a través de murales, fotografía y pintura, con obras de artistas como Juan Galán, Arturo Puntas, Javi Cástulo y Ángel Cabel, además de fotografías de Javier Andrada con textos de Pedro A. Cantero. La exposición retrató fiestas, tradiciones y oficios de la provincia como El Rocío, la Semana Santa, las romerías, la vendimia o la pesca.

Durante 2025 se han ofertado un total de cinco exposiciones itinerantes, producidas por el Servicio de Cultura de la Diputación o en colaboración con artistas e instituciones. Entre ellas destaca It's SUMMERS Time!, dedicada a la vida y obra del cineasta y humorista Manolo Summers, que tras su éxito en la Sala de la Provincia recorrió municipios vinculados a su trayectoria como La Palma del Condado y Lepe, ampliando notablemente su público.

Otra de las muestras más destacadas ha sido Ermitas de repoblación en la Sierra de Huelva, del fotógrafo Jorge Garrido, un proyecto impulsado por la Diputación para divulgar el patrimonio religioso serrano, con 61 imágenes que han recorrido localidades como La Nava, Zufre, Cortegana, Villablanca o Lucena del Puerto.

El programa también ha mirado al futuro con la exposición Gossan, surgida del I Premio Internacional de Fotografía GOSSAN y comisariada por Joan Fontcuberta, inspirada en el paisaje de Minas de Riotinto y su vinculación con la exploración espacial. Junto a ella, la muestra Huellas, de Federico Caballero Martín, ha recorrido la provincia con una reflexión visual sobre la memoria minera del Andévalo.

Completa el programa la exposición Alma Mater, de Yolanda Cortines, instalada en el Antiguo Colegio de Santa Catalina de Trigueros, un diálogo entre arte contemporáneo y patrimonio que aborda la identidad femenina desde la memoria y la sensibilidad.

El programa de exposiciones itinerantes cuenta con dos vertientes: las producidas por el propio Servicio de Cultura de la Diputación y las concertadas con artistas, colectivos o instituciones. Cada año, la Diputación elabora un catálogo con las muestras disponibles, que son solicitadas directamente por los ayuntamientos, consolidando este modelo como una herramienta clave para vertebrar culturalmente la provincia.