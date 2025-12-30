Jabugo celebra sus precampanadas con doce lonchas de jamón y sabor a tradición

La localidad onubense de Jabugo ha vuelto a adelantarse al final de año con la celebración de sus ya populares Precampanadas Ibéricas, una cita original y festiva que ha reunido hoy a numerosos vecinos, vecinas y visitantes en torno a una de las señas de identidad del municipio: el jamón.

Desde primeras horas del mediodía, el ambiente festivo se dejaba notar en la Plaza del Jamón, donde a partir de las 12:00 horas se han puesto a la venta, a un precio simbólico, los tradicionales sobres con doce lonchas de jamón ibérico, acompañados del correspondiente pack de cotillón. Un gesto que simboliza las doce campanadas y que se ha convertido en el sello distintivo de esta celebración jabugueña.

A partir de las 13:00 horas, la plaza se ha transformado en un punto de encuentro festivo con las actuaciones de las campanilleras y de la Banda Municipal de Música, dando paso a uno de los momentos más esperados: el canto de las doce precampanadas. Como marca la tradición, doce personas han sido las encargadas de anunciar cada una de ellas, en un grupo formado por vecinos del municipio y personalidades de la provincia, entre las que han participado Blanca Betanzos, Pepe el Marismeño y Abel Moreno, entre otros.

La jornada ha continuado con la animación musical de DJ Mawi, que ha puesto ritmo a la prenochevieja y ha prolongado la fiesta en un ambiente distendido y familiar, reafirmando el carácter participativo de un evento que ya alcanza su cuarta edición.

Las Precampanadas Ibéricas de Jabugo se consolidan así como una tradición singular y cada vez más concurrida, una forma original de despedir el año “al más puro estilo jabugueño”, en la que el ensayo de Nochevieja se hace, una vez más, con el jamón como protagonista indiscutible.