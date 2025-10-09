La XXVIII Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico prepara su gran cita en Aracena

La cuenta atrás ya ha comenzado para una de las citas gastronómicas más esperadas del otoño andaluz: la XXVIII Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, que volverá a celebrarse los fines de semana del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre en Aracena. El alcalde, Manuel Guerra, junto al concejal de Desarrollo Local, Carlos García, ha presentado esta mañana el cartel y la programación de un evento que combina tradición, divulgación y disfrute popular en torno al producto estrella de la Sierra.

La feria, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, mantiene su esencia con una oferta variada de actividades que reivindican la importancia del cerdo ibérico y la calidad de sus derivados. “Es un evento muy consolidado, con actividades que ponen en valor la ganadería, la tradición y la calidad del producto”, destacó el alcalde, quien recordó que todos los expositores deben cumplir la norma de calidad del ibérico.

Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena.

En esta edición participarán 17 empresas del sector en el Pabellón Ferial y otras 34 firmas de artesanía y productos complementarios en la carpa anexa. El recinto, de más de 30.000 metros cuadrados, estará situado junto a la Gruta de las Maravillas y contará con entrada libre, zonas de degustación y servicio de bar.

La programación incluye el Concurso de Cortadores (domingo 19, 13:00 h), jornadas técnicas (viernes 24, 10:30 h), un Showcooking (viernes 24, 12:00 h), degustaciones populares y actuaciones musicales. Tampoco faltará el tradicional concurso “Su Peso en Jamón”, en el que el ganador se llevará el equivalente a su peso en piezas ibéricas. El sorteo se celebrará el domingo 26 a las 17:30 horas.

El viernes 24 tendrá lugar la Gala del Jamón en el Teatro Sierra de Aracena, presentada por Eva Ruiz, de Canal Sur Televisión. Durante el acto se entregarán las máximas distinciones de la feria: el Jamón de Oro, que este año recaerá en Emiliano de Pedro, catedrático e investigador de la Universidad de Córdoba, y la Bellota de Oro, para José Luis Martín, veterinario de la OCA de Aracena con una extensa trayectoria de servicio público.

El Ayuntamiento ha dispuesto una zona de aparcamiento en la Huerta Panaderos con 119 plazas para vehículos y 42 para autocaravanas, además del refuerzo de aseos públicos portátiles. Manuel Guerra subrayó la colaboración de instituciones como la Diputación de Huelva, las consejerías de Turismo y Agricultura, la DOP Jabugo y empresas como Cruzcampo o Caja Rural, en una feria que “vuelve a demostrar la fuerza del sector ibérico y la hospitalidad de Aracena”.