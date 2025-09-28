La XXIX Vuelta Mototurística a los Lugares Colombinos regresa a Palos de la Frontera el 5 de octubre

El próximo domingo 5 de octubre, Palos de la Frontera volverá a ser el punto de encuentro de los aficionados a las dos ruedas con la celebración de la XXIX Vuelta Mototurística a los Lugares Colombinos, organizada por el Moto Club Rum Rum.

La salida tendrá lugar a las 10:30 horas desde la Plaza de Toros de Palos de la Frontera, para iniciar una ruta que recorrerá los enclaves históricos ligados al Descubrimiento de América.

La jornada contará con una bolsa de regalos para los inscritos, dos paradas barítimas y un almuerzo en restaurante, lo que convierte la cita en una experiencia que combina cultura, historia y pasión por el motociclismo.

Las inscripciones ya están abiertas con un precio de 17 euros, y se pueden formalizar a través del teléfono 670 86 11 44.

Con casi tres décadas de tradición, la Vuelta Mototurística a los Lugares Colombinos se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario motero andaluz, atrayendo cada año a decenas de participantes dispuestos a vivir una ruta única.