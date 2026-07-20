La XI Noche de Luz llenará de vida el comercio de Isla Cristina

El centro de Isla Cristina volverá a convertirse el próximo viernes, 24 de julio, en un gran espacio comercial y de ocio con la celebración de la XI Noche de Luz, una de las citas más esperadas del verano isleño.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Isla Cristina a través de la Delegación de Comercio e Industria y desarrollada por NR Producciones, se celebrará desde las 17.00 hasta la 01.00 horas. Durante la jornada, los establecimientos permanecerán abiertos y las calles contarán con animación musical y una batucada itinerante.

El acto de presentación contó con la participación del alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta; la teniente de alcalde y concejala de Comercio, Isabel M. Martínez Ceada; y el responsable de NR Producciones, Nacho Rivera.

Más de 1.000 euros para el comercio local

Una de las grandes protagonistas de esta edición será la campaña ‘Compra, Rasca y Gana’. Todas las personas que realicen una compra igual o superior a 20 euros en cualquiera de los veinte comercios adheridos recibirán un rasca con el que podrán conseguir premios directos en IslaCoins.

Los rascas premiados podrán canjearse esa misma noche en el stand instalado en el Paseo de las Flores. Cada IslaCoin tendrá un valor de cinco euros y podrá utilizarse hasta el próximo 10 de agosto en cualquiera de los establecimientos participantes.

Nacho Rivera explicó que se entregará un único rasca por cada ticket igual o superior a 20 euros, sin ningún coste adicional para el cliente.

«Todos los premios volverán íntegramente al comercio local, generando un doble beneficio: incentivar las compras durante la Noche de Luz y conseguir que ese dinero vuelva a invertirse en nuestros establecimientos», señaló.

Rivera agradeció también la confianza depositada por el Ayuntamiento de Isla Cristina y la Delegación de Comercio para desarrollar una campaña que busca mantener vivas las calles y reforzar uno de los sectores más importantes de la economía local.

«Queremos que la dinámica sea muy sencilla: comprar, rascar, ganar y seguir disfrutando del comercio de Isla Cristina», afirmó.

Una nueva propuesta de animación

Isabel M. Martínez Ceada destacó que el principal objetivo de esta iniciativa es «seguir haciendo brillar al comercio isleño y convertir Isla Cristina en un gran escaparate».

La concejala agradeció la implicación de los veinte comercios participantes y expresó su deseo de que cada año sean más los establecimientos que se sumen a la Noche de Luz.

Como novedad, la animación infantil de ediciones anteriores será sustituida por una batucada itinerante, que recorrerá las calles para crear un ambiente festivo y animar tanto las compras como el consumo en la hostelería y la restauración local.

«Queremos que Isla Cristina vuelva a vivir una auténtica Noche de Luz, que nuestras calles se llenen de vecinos, turistas y visitantes disfrutando del comercio, de nuestras terrazas y de todo lo que ofrece nuestro municipio», manifestó Martínez Ceada.

Los veinte comercios adheridos a esta edición son Óptica Bielsa, Sanca, Joyería Ginger Gold, Perfumería Violettes, Día’Or, Calzados Fali, Rincón del Caballero, Isa Morcillo, La Cadena, Doble S Modas, Tamar Artesanía Creativa, Rinconcito de Mery, Calzados La Huella, Floristería Isleña, Los Aromas de Violeta, La Serenata Pastelería, Soho, Flamantes Shop, Thermomix–Juana Rodríguez y Ana Casanova.

El alcalde, Jenaro Orta, agradeció su participación y destacó que la Noche de Luz no solo favorece las compras en el comercio local, sino que también representa un importante atractivo turístico durante el verano.

La presentación concluyó con el anuncio de la incorporación de la influencer isleña María del Mar Asensio, que colaborará en la difusión de la Noche de Luz a través de sus redes sociales para dar una mayor visibilidad al evento y poner en valor el comercio local.