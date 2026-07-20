Isla Cristina celebrará a finales de julio la IV Feria del Marisco y la Gastronomía

Isla Cristina volverá a convertirse en uno de los grandes escaparates de la gastronomía onubense con la celebración de la IV Feria del Marisco y la Gastronomía, que tendrá lugar del 31 de julio al 2 de agosto en los jardines del Auditorio Municipal, en el Parque Central.

La cita pondrá a disposición de vecinos y visitantes una amplia oferta de productos procedentes de la lonja de Isla Cristina, como mojama, choco, chirlas, pulpo, gambas y otros pescados y mariscos, con un precio único de 9 euros por plato. Además, habrá montaditos por 3 euros para los más pequeños.

Durante la presentación, la diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, destacó el valor de una iniciativa que contribuye a promocionar la excelencia gastronómica de la provincia y a apoyar a los sectores pesquero y hostelero, reforzando el atractivo turístico del municipio.

La feria contará también con actuaciones musicales en pequeño formato, atracciones infantiles y un ambiente festivo pensado para toda la familia, consolidándose como una de las principales citas del verano en la Costa de la Luz.

Uno de los rasgos distintivos del evento es que todos los productos que se servirán proceden de la lonja isleña, una garantía de calidad que, según los organizadores, ha sido una de las claves del éxito de las anteriores ediciones.

El presidente de la Lonja de Isla Cristina, Mariano García, recordó el peso del puerto pesquero, que comercializa unas 140 especies diferentes, y destacó productos emblemáticos como la mojama, el choco, la chirla, el pulpo o la gamba blanca, de la que el puerto isleño desembarcó 850 toneladas el pasado año.

La organización corre a cargo de las hermandades del Gran Poder, Buena Muerte y, como novedad este año, El Cautivo, que reunirán a unas 70 personas para hacer posible un evento que, además de promocionar la gastronomía local, destinará sus beneficios a fines sociales.