El Hospital de Riotinto acoge una exposición para promover la lactancia materna

El Hospital de Riotinto acoge estos días una exposición fotográfica dedicada a la lactancia materna, una iniciativa organizada por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de esta práctica para la salud de madres y bebés.

La muestra permanecerá instalada hasta el próximo viernes en la entrada principal del centro hospitalario y en la zona de los nuevos paritorios, donde los visitantes pueden contemplar 20 fotografías premiadas en el concurso Lactancia Materna Marina Alta, uno de los certámenes de referencia en esta temática a nivel nacional.

Las imágenes reflejan escenas cotidianas que muestran el vínculo entre madres e hijos, con el propósito de contribuir a normalizar la lactancia materna y fomentar una mayor concienciación social sobre sus beneficios.

La exposición también pretende destacar la importancia de proteger y apoyar esta práctica, respaldada por la evidencia científica por sus efectos positivos tanto en la salud infantil como en la materna. Además, pone de relieve su contribución al desarrollo saludable durante los primeros años de vida y a la reducción de las desigualdades en salud.

La iniciativa forma parte de las actividades previas al XIII Congreso Español de Lactancia Materna, que reunirá en Sevilla a más de 600 profesionales sanitarios de diferentes especialidades para abordar los avances científicos y las estrategias de promoción y apoyo a la lactancia materna.