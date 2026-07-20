Punta Umbría celebra este viernes el Festival Flamenco Rumbo al Mar

Punta Umbría volverá a convertirse este viernes en uno de los referentes del flamenco en la provincia con la celebración de la XLIX edición del Festival Flamenco Rumbo al Mar, una de las citas culturales más consolidadas del verano y el segundo festival flamenco más antiguo de Huelva, solo por detrás del de Moguer.

El festival dará comienzo a las 23.00 horas en los Jardines de la Peña Cultural Flamenca, donde se darán cita figuras consolidadas y jóvenes valores del panorama flamenco actual.

Durante la presentación del evento, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, destacó la trayectoria de un certamen que está a las puertas de cumplir medio siglo de historia y subrayó su importancia dentro de la programación cultural del municipio, poniendo en valor el papel del flamenco como una de las principales señas de identidad de Andalucía.

Por su parte, el presidente de la Peña Cultural Flamenca, José Pérez Rivera, recordó que por el escenario del festival han pasado artistas como Camarón de la Isla, José Mercé, Fosforito o Paco Toronjo, consolidando a Rumbo al Mar como una cita de referencia en el circuito flamenco andaluz. Asimismo, anunció que la entidad ya trabaja en la organización del 50 aniversario, que se celebrará el próximo año.

Un cartel con artistas consolidados y nuevos talentos

La edición de este año contará con las actuaciones de Virginia Gómez, acompañada por Gaspar de Holanda a la guitarra; El Niño de Peñaflor, junto a Carmelo Vides; la bailaora Cristina Ceballos; Alfonso Corbi, acompañado por Manolo Rodríguez y Rafael Núñez 'El Talega'; y Jesús Castilla, con 'Niño Manué' a la guitarra y las palmas de Luis Pijote y José Peña.

El festival se celebrará en los tradicionales Jardines de la Peña Cultural Flamenca y las entradas tienen un precio de 15 euros. El Ayuntamiento ha animado a vecinos, visitantes y aficionados al flamenco de toda la provincia a asistir a una cita que volverá a situar a Punta Umbría entre los principales escenarios del flamenco durante el verano.