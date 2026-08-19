La Virgen del Rocío inicia este miércoles su regreso a Almonte

La Virgen del Rocío regresará este miércoles, 19 de agosto, a Almonte en uno de los momentos más esperados por los almonteños y miles de devotos. La tradicional Venida de la Blanca Paloma, que se celebra cada siete años, comenzará en la aldea de El Rocío y se prolongará durante toda la noche hasta su llegada al municipio almonteño en la mañana del jueves 20 de agosto.

La imagen saldrá del Santuario vestida de Pastora para emprender, portada a hombros por los almonteños, un recorrido de unos 15 kilómetros por el tradicional Camino de los Llanos. La comitiva atravesará durante la noche los caminos que unen la aldea con Almonte, en un traslado que constituye una de las grandes tradiciones de la localidad.

El Ayuntamiento de Almonte y la Hermandad Matriz tienen fijadas oficialmente las jornadas del 19 y 20 de agosto para el traslado. Sin embargo, no existe una hora exacta establecida para la salida ni para la llegada, ya que el desarrollo de la Venida depende del ritmo de la procesión y de las circunstancias que se produzcan durante el recorrido.

Uno de los momentos más característicos tendrá lugar poco después de abandonar la aldea, cuando la Virgen sea cubierta con el tradicional capote y su rostro quede protegido con el pañito para afrontar el camino.

El amanecer, uno de los momentos más esperados

Ya de madrugada, la llegada al entorno del Alto del Molinillo y El Chaparral marcará uno de los momentos culminantes del traslado. Con las primeras luces del día, las camaristas retirarán el pañito y el guardapolvo que habrán protegido la imagen durante el recorrido.

Desde El Chaparral comenzará el tramo final de la Venida, con la Virgen recorriendo las calles de Almonte, especialmente engalanadas para recibir a su Patrona, hasta alcanzar la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde permanecerá durante los próximos meses.

El Camino de los Llanos, el Alto del Molinillo y El Chaparral se convertirán así en algunos de los puntos de mayor concentración de devotos para vivir un traslado que transforma cada siete años la imagen y la vida de Almonte.

La Venida de 2026 llega además después de la apertura del tercer Año Jubilar del Rocío y de la celebración del Rocío Chico, completando unos días especialmente significativos para la devoción rociera.