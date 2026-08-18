La Junta licita la restauración de los flancos del castillo de Niebla

La Junta de Andalucía ha licitado las obras de restauración de los flancos oriental y occidental del castillo de Niebla, una actuación que contará con un presupuesto cercano a los 800.000 euros, cofinanciados con fondos FEDER, y un plazo de ejecución de once meses.

La intervención, impulsada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, se enmarca en la sexta convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP 2021-2027).

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado que los trabajos permitirán recuperar, previa excavación arqueológica, los fosos perimetrales, los alambores y los lienzos murarios correspondientes a los flancos oriental y occidental de la fortaleza.

Uno de los elementos más destacados será la restitución del puente levadizo de madera que conducía hacia la Puerta de Hierro, con el objetivo de recuperar la configuración original del acceso a la fortaleza, tal como fue concebida tras su construcción en el último tercio del siglo XV.

La actuación contempla también la conservación de la torre que flanqueaba el acceso a través de la Puerta de Hierro, con trabajos de restauración de sus cubiertas y fábricas de mampostería. Esta torre se vio afectada por el adosamiento de una vivienda en el siglo pasado, un inmueble que ya ha sido demolido para permitir la intervención.

Nueva iluminación monumental

El proyecto incluye además un nuevo sistema de iluminación monumental de los fosos y de los lienzos murarios torreados. La actuación permitirá reforzar la presencia visual de la fortaleza dentro del conjunto histórico de Niebla y poner en valor uno de los principales ejemplos de arquitectura defensiva de España.

Los trabajos darán continuidad a la intervención actualmente en marcha, con una inversión cercana al millón de euros, centrada en el patio de armas y la barrera artillera del castillo y cuya finalización está próxima.

La excavación y restauración del foso del flanco oriental permitirá recuperar una parte de la configuración defensiva de la fortaleza que podrá apreciarse especialmente desde la Puerta de Sevilla. De igual forma, la recuperación del puente levadizo permitirá devolver al entorno de la Puerta de Hierro parte de su imagen histórica.

El castillo de Niebla fue levantado por Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia, sobre la antigua alcazaba islámica y avanzó sobre la cerca almohade para reforzar la defensa de este enclave estratégico, situado junto al antiguo camino de Sevilla y al río Tinto, navegable durante la Baja Edad Media.