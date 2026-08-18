La tradición oral vuelve al Condado con ‘Un Condado de Cuentos’

La tradición oral volverá a tomar las calles del Condado de Huelva durante el segundo y tercer fin de semana de septiembre con la celebración de la tercera edición del festival de narración oral itinerante ‘Un Condado de Cuentos’.

Rociana del Condado, Beas, Hinojos y Escacena del Campo serán los cuatro municipios protagonistas de una iniciativa impulsada por la Diputación de Huelva que busca recuperar historias, recuerdos, leyendas y anécdotas transmitidas durante generaciones y convertirlas en espectáculos de narración oral.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha destacado que el festival "sale al encuentro de las personas" y llega a plazas, calles, senderos y rincones de los municipios. "Antes de las pantallas estaban las voces. La voz de una abuela, la de un abuelo, la de un vecino", ha señalado, defendiendo la tradición oral como una herramienta para preservar la memoria y la identidad de los pueblos.

El festival plantea además una experiencia diferente, ya que los espectadores no se limitarán a asistir a un espectáculo en un escenario convencional, sino que recorrerán los municipios mientras escuchan historias vinculadas directamente con sus calles y espacios.

Historias creadas a partir de la memoria de los pueblos

El coordinador del festival, Diego Magdaleno, ha explicado que cada edición es diferente porque los municipios, los espacios y también los espectáculos cambian. Los narradores visitan previamente cada localidad, entrevistan a sus vecinos y recopilan historias de la vida cotidiana, recuerdos y acontecimientos de otras épocas.

A partir de esas conversaciones se crean cuentos específicamente para cada municipio, que son estrenados de manera exclusiva durante el festival.

El elenco de narradores estará formado por Antonio López, de Gran Canaria; Aurora Maroto, de Madrid; Carmen Sara Floriano, de Huelva, y el propio Diego Magdaleno. Los recorridos estarán acompañados por el músico Don Jozelito, habitual en las distintas ediciones del festival.

La narradora onubense Carmen Sara Floriano ha defendido el valor de la narración oral como elemento de unión entre las personas. "Escuchar historias y contar historias crea vínculo entre las personas", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado la importancia de que los niños conozcan también las historias de sus pueblos y sepan "de dónde venimos".

Un cartel que también cuenta una historia

El cartel de esta tercera edición ha sido diseñado por la ilustradora Virginia Ogalla y representa a una mujer rural que, según la organización, podría regresar del trabajo en el campo y que en un momento se detiene para contar una historia.

De ella salen diferentes aves autóctonas de Huelva, tanto las que permanecen en la provincia durante todo el año como las migratorias, como símbolo de las historias que pasan de unas personas a otras. "En el momento que tú cuentas algo, eso ya no te pertenece", ha explicado Magdaleno.

Las actividades tendrán entrada libre y gratuita.

‘Un Condado de Cuentos’ refuerza así el valor del patrimonio cultural inmaterial del Condado de Huelva y el papel de las personas mayores como guardianas de la memoria de sus municipios.

Las anteriores ediciones del festival han pasado por Bollullos Par del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Trigueros, Almonte, Chucena, Lucena del Puerto y Villarrasa.