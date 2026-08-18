Palos impulsa a sus jóvenes con nuevas ayudas al estudio y la formación

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha hecho entrega de nuevas ayudas sociales dirigidas a jóvenes y estudiantes de la localidad con motivo del inicio del curso académico 2026/2027. El objetivo de estas prestaciones es facilitar a los beneficiarios el acceso a la formación y afrontar el comienzo de sus estudios con mayores recursos y garantías.

En esta convocatoria, el Consistorio palermo ha concedido cinco becas Erasmus, tres cheques matrícula y tres cheques destinados a la obtención del carnet de conducir. La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha sido la encargada de entregar las ayudas, acompañada por la concejala de Nuevas Tecnologías, María del Carmen García, y la concejala de Desarrollo Local, Gema Domínguez.

Las ayudas para el carnet de conducir están destinadas a la obtención de los permisos de las clases B, C + CAP y E. El importe se abonará en dos pagos: el primero en el momento de la matriculación en la autoescuela y el segundo una vez que el beneficiario haya obtenido el correspondiente permiso.

Por su parte, los cheques matrícula permiten cubrir hasta el 75% de los gastos de inscripción correspondientes a créditos universitarios de primera matrícula, másteres oficiales aprobados por el Ministerio de Educación y matrículas de la Escuela Oficial de Idiomas para la obtención de los niveles B1 y B2.

500 euros mensuales para las becas Erasmus

Las cinco becas Erasmus cuentan con una dotación de 500 euros mensuales y están dirigidas a universitarios y estudiantes de ciclos formativos de grado superior que realizan sus estudios en el extranjero mediante programas de movilidad internacional.

Estas ayudas municipales complementan los fondos europeos y estatales destinados a este tipo de programas y buscan reforzar la capacidad económica de las familias palermas para afrontar los gastos derivados de las estancias formativas en otros países.

Los beneficiarios de esta convocatoria ampliarán durante los próximos meses su formación y conocimientos en destinos como Portugal, Italia o Finlandia.

Las personas interesadas en obtener información sobre estas ayudas o presentar una solicitud pueden dirigirse al Servicio de Atención al Ciudadano o a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palos de la Frontera.