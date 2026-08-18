Trigueros presenta sus Fiestas Taurinas Tradicionales 2026
Las fiestas se celebrarán del domingo 30 de agosto al domingo 6 de septiembre y arrancarán a las 12:30 horas del día 30 con el tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, que correrá a cargo de Miguel Báez 'Litri'. A continuación tendrá lugar un pasacalles de gigantes y cabezudos hasta el Parque del Pacífico, acompañado por la charanga Casi 300.
La programación taurina volverá a tener un papel protagonista durante toda la semana. El domingo 30 de agosto y desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre se celebrarán los tradicionales encierros a las 13:30 horas, mientras que a las 20:00 horas tendrá lugar la suelta de vaquillas y la vaca de cajón.
El lunes 31 de agosto, a las 20:00 horas, será el turno del Grand Prix, con participación de vecinos de la localidad, mientras que el martes 1 de septiembre se celebrará el concurso de recortadores, que contará con la participación de David Ramírez ‘El Peque’, Jonathan Estébanez ‘El Peta’, Paquito Murillo, Lázaro Ortega, Raúl Corralejo y Pedro Cenizo.
Otro de los grandes atractivos de esta edición será el II Bolsín Taurino de Trigueros ‘Pablo Gómez Terrón’, que se desarrollará del miércoles 2 al domingo 6 de septiembre. En esta segunda edición participarán los novilleros Nicolás Vizcaíno, Alejandro Vázquez, Pablo Macías, Manuel Garrido y David Ramírez.
El cartel anunciador de las Fiestas Taurinas Tradicionales 2026 ha sido realizado por María Peñate y ha sido presentado durante un acto que también ha servido para desgranar la programación de la Caseta Municipal y del Espacio Joven.
En el apartado musical, una de las grandes protagonistas será Pastora Soler, que actuará el sábado 5 de septiembre. La programación contará también con el tributo ‘Good Safe’ de Queen, previsto para el miércoles 2 de septiembre, mientras que el martes 1 llegará a Trigueros la chirigota del Bizcocho, primer premio del Carnaval de Cádiz. A todo este elenco le acompaña una programación musical de mucho nivel el resto de los días.
Con esta presentación oficial, Trigueros da el pistoletazo de salida a una semana que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a sus tradiciones taurinas, la música y la convivencia, en una de las citas más destacadas del calendario festivo de la localidad.