Trigueros presenta sus Fiestas Taurinas Tradicionales 2026

Trigueros dio anoche el pistoletazo de salida a una de las semanas más esperadas por sus vecinos con la Presentación Oficial de las Fiestas Taurinas Tradicionales 2026, un acto conducido por la concejala de Festejos, Gracia Baquero, en el que se ha descubierto el cartel anunciador y se han dado a conocer todos los detalles de una programación que combina tradición, festejos taurinos y música.

Las fiestas se celebrarán del domingo 30 de agosto al domingo 6 de septiembre y arrancarán a las 12:30 horas del día 30 con el tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, que correrá a cargo de Miguel Báez 'Litri'. A continuación tendrá lugar un pasacalles de gigantes y cabezudos hasta el Parque del Pacífico, acompañado por la charanga Casi 300.

La programación taurina volverá a tener un papel protagonista durante toda la semana. El domingo 30 de agosto y desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre se celebrarán los tradicionales encierros a las 13:30 horas, mientras que a las 20:00 horas tendrá lugar la suelta de vaquillas y la vaca de cajón.

El lunes 31 de agosto, a las 20:00 horas, será el turno del Grand Prix, con participación de vecinos de la localidad, mientras que el martes 1 de septiembre se celebrará el concurso de recortadores, que contará con la participación de David Ramírez ‘El Peque’, Jonathan Estébanez ‘El Peta’, Paquito Murillo, Lázaro Ortega, Raúl Corralejo y Pedro Cenizo.

Otro de los grandes atractivos de esta edición será el II Bolsín Taurino de Trigueros ‘Pablo Gómez Terrón’, que se desarrollará del miércoles 2 al domingo 6 de septiembre. En esta segunda edición participarán los novilleros Nicolás Vizcaíno, Alejandro Vázquez, Pablo Macías, Manuel Garrido y David Ramírez.

El cartel anunciador de las Fiestas Taurinas Tradicionales 2026 ha sido realizado por María Peñate y ha sido presentado durante un acto que también ha servido para desgranar la programación de la Caseta Municipal y del Espacio Joven.

En el apartado musical, una de las grandes protagonistas será Pastora Soler, que actuará el sábado 5 de septiembre. La programación contará también con el tributo ‘Good Safe’ de Queen, previsto para el miércoles 2 de septiembre, mientras que el martes 1 llegará a Trigueros la chirigota del Bizcocho, primer premio del Carnaval de Cádiz. A todo este elenco le acompaña una programación musical de mucho nivel el resto de los días.

Cartel musical de las fiestas de Trigueros.

Con esta presentación oficial, Trigueros da el pistoletazo de salida a una semana que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a sus tradiciones taurinas, la música y la convivencia, en una de las citas más destacadas del calendario festivo de la localidad.