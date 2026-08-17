Huelva lleva al Bañado Sur a la gran pantalla

La Diputación de Huelva ha comenzado el rodaje de ‘Rocío en el Bañado’, un documental que tendrá como protagonista a la comunidad del Bañado Sur de Asunción (Paraguay) y que pretende mostrar su realidad, sus dificultades y, sobre todo, la capacidad de organización y transformación de sus habitantes.

La película, impulsada por las áreas de Cooperación Internacional y Cultura de la Diputación, tendrá como hilo conductor a la reconocida cantaora onubense Rocío Márquez, cuya vinculación familiar con el Bañado Sur se remonta a décadas atrás.

El proyecto cuenta con la participación de la productora Sarao Films y de las organizaciones Traperos de Emaús Huelva y Mil Solidarios, y busca dar visibilidad a las iniciativas que se desarrollan en la zona con apoyo de la institución provincial, especialmente en materia de organización comunitaria, justicia ambiental, sostenibilidad económica y defensa de derechos.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha explicado que el documental parte de "una historia que ya llevaba muchos años construyéndose: la del vínculo entre Huelva y Latinoamérica, entre Huelva y el Bañado Sur".

Baquero, que conoció la zona durante un viaje de cooperación internacional cultural, ha destacado que "allí no solo hay vulnerabilidad; hay dignidad, talento, organización, esperanza y una enorme capacidad de transformar la realidad".

"Precisamente por eso este documental es tan importante. Porque no queremos que el Bañado sea contado únicamente desde sus dificultades. Queremos que se conozcan sus protagonistas, su lucha y las iniciativas que, con el apoyo de la Diputación de Huelva y de nuestros socios, están ayudando a construir oportunidades", ha añadido.

Rocío Márquez, un vínculo familiar

La elección de Rocío Márquez como conductora del documental tiene un componente personal. La cantaora ha explicado que su relación con el Bañado Sur comenzó a través de una familiar que trabajó durante años en la formación de profesores de la zona.

"Me une mucho cariño al Bañado Sur, porque mi tía estuvo durante años formando a profesores allí, para que después fueran ellos mismos los que siguieran esa cadena", ha relatado.

Sus padres visitaron posteriormente la zona y ese vínculo llevó a la familia a implicarse en diferentes iniciativas solidarias.

"Decidimos hacer galas benéficas prácticamente todos los años, desde que tengo quince años", ha explicado Márquez.

Ahora, décadas después, la artista tendrá la oportunidad de conocer directamente una realidad por la que ha trabajado desde la distancia.

"Poder conocer aquel lugar, para el que he cantado con mucho cariño desde la lejanía, poder estar allí, poder experimentarlo, poder sentirlo, es un regalo", ha afirmado.

Dos semanas de rodaje en Paraguay

El director del documental, Marcos Gualda, ha explicado que el equipo ya ha completado dos jornadas de rodaje en Huelva y se desplazará próximamente a Paraguay durante dos semanas para completar la película.

"Lo que queremos contar es la dignidad de la basura, a través de la dignidad de las personas", ha señalado Gualda, que ya había participado en las labores de localización y entrevistas en el Bañado.

El director ha destacado además la implicación de la comunidad paraguaya y la participación de Rocío Márquez en el proyecto, con el objetivo de construir "una película que va a hablar de una comunidad que resiste a las adversidades".

También participa en el documental el activista medioambiental Quique Bolsitas, que ha puesto el foco en la relación entre los residuos, el agua y las oportunidades que pueden surgir de su gestión.

"Al final nos unen las aguas, somos agua y esas aguas están sucias, hay basura y en esta ocasión hay oportunidades con esos residuos que inundan el Bañado cada vez que ocurren esas situaciones", ha señalado.

Una comunidad marcada por las inundaciones

El Bañado Sur es una extensa zona inundable situada junto al río Paraguay, en Asunción, donde miles de personas viven en asentamientos informales y en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Las crecidas del río provocan periódicamente inundaciones que obligan a numerosas familias a abandonar sus hogares y, una vez que las aguas bajan, comenzar de nuevo.

La zona comparte además espacio con el vertedero de Cateura, donde numerosos habitantes sobreviven mediante actividades relacionadas con el reciclaje en condiciones especialmente difíciles.

Las mujeres y los menores se encuentran entre los colectivos más vulnerables, con problemas relacionados con la escolarización, el acceso al empleo y la maternidad temprana.

Pa’i Oliva, el puente con Huelva

El vínculo entre Huelva y el Bañado Sur tiene uno de sus principales protagonistas en el jesuita Francisco de Paula Oliva, conocido como Pa’i Oliva, que desarrolló una importante labor social en Paraguay y especialmente en esta comunidad.

Nacido en Sevilla en 1928 y fallecido en Asunción en 2022, Pa’i Oliva también mantuvo una estrecha relación con Huelva durante sus años en España. Posteriormente se trasladó a Paraguay, donde impulsó la creación de Mil Solidarios, organización dedicada a la educación y promoción social de niños, jóvenes y familias del Bañado.

Su trabajo permitió establecer un puente de cooperación entre Huelva y Paraguay y facilitó que la Diputación comenzara a canalizar parte de su cooperación internacional hacia proyectos desarrollados en la zona.

Desde 2021, Traperos Huelva, junto a personas vinculadas al legado de Pa’i Oliva, mantiene el nexo con Mil Solidarios para desarrollar y financiar programas educativos y sociales dirigidos especialmente a niños, jóvenes, madres adolescentes y mujeres.

El documental pretende ahora trasladar esa historia a la pantalla y mostrar, desde una perspectiva humana, el vínculo construido durante décadas entre Huelva y una comunidad situada a miles de kilómetros, pero unida por la solidaridad y la cooperación.