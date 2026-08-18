Nueve de cada diez onubenses creen que Huelva necesita un aeropuerto propio

El 87% de los onubenses considera positivo que Huelva cuente con un aeropuerto propio al entender que esta infraestructura supondría una oportunidad para impulsar el desarrollo económico, el turismo, la creación de empleo y la conectividad de la provincia. Así se desprende de un sondeo realizado a pie de calle por Grupo Lyncis, accionista mayoritario de la sociedad promotora del Aeropuerto Cristóbal Colón, entre 400 personas de la provincia.

La encuesta, realizada con el objetivo de conocer el grado de información, percepción y aceptación social sobre el proyecto, refleja un amplio respaldo a la construcción de esta infraestructura.

El estudio señala que una parte de los encuestados muestra inicialmente dudas sobre la necesidad de un aeropuerto en Huelva debido a la proximidad de los de Sevilla y Faro. Sin embargo, cuando se plantea que Huelva es la única provincia andaluza con litoral que no dispone de aeropuerto propio y que las infraestructuras aeroportuarias cercanas tienen un impacto limitado sobre la provincia, la percepción cambia de manera significativa.

La mayoría de los participantes considera además que el aeropuerto sería compatible con la reivindicación de otras mejoras en materia de infraestructuras, especialmente ferroviarias y viarias, entendiendo que las tres vías de conexión pueden ser complementarias para favorecer el desarrollo de Huelva.

Solo un 30% conocía el proyecto

El sondeo también refleja el grado de conocimiento previo sobre el Aeropuerto Cristóbal Colón. Antes de su difusión pública, solo el 30% de los participantes afirmaba conocer la propuesta de construcción de esta infraestructura.

Asimismo, la mayoría desconocía que el proyecto está planteado mediante inversión privada y que su construcción no contempla recurrir a financiación pública.

En cuanto a las principales preocupaciones de los ciudadanos ante una infraestructura aeroportuaria, el impacto medioambiental aparece como el factor más señalado. En concreto, un 30% de los encuestados sitúa el ruido o las emisiones como su principal inquietud.

Desde Grupo Lyncis destacan que la sostenibilidad constituye uno de los ejes del proyecto, que contempla medidas destinadas a reducir su huella ambiental, entre ellas el desarrollo de un Complejo Energético Sostenible orientado al uso de hidrógeno verde y otros combustibles sostenibles para la aviación.

La promotora asegura además que la ubicación elegida responde a criterios de sostenibilidad y busca evitar afecciones a poblaciones cercanas y espacios naturales.

Plataforma para los frutos rojos

El proyecto del Aeropuerto Cristóbal Colón, previsto en el término municipal de Gibraleón, contempla también una plataforma logística especializada en la manipulación y exportación de frutos rojos, con el objetivo de reducir los tiempos de transporte hacia los principales mercados europeos.

La infraestructura incluiría igualmente una terminal independiente de pasajeros diseñada bajo criterios de eficiencia, innovación y sostenibilidad.

El aeropuerto está impulsado por Grupo Lyncis, presidido por la Cámara de Comercio de Huelva, y cuenta entre sus accionistas con Caja Rural del Sur, Grupo Azvi y Ávoris.

Desde la promotora han valorado positivamente la participación en el sondeo, al considerar que permite conocer la percepción inicial de la ciudadanía sobre una infraestructura que, a su juicio, está llamada a desempeñar un papel estratégico en el futuro de la provincia.