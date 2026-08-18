Beas celebra sus fiestas patronales con ocho días de tradición y festejos

Beas se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé del 22 al 29 de agosto con una programación que combina tradición, cultos religiosos, festejos taurinos y actuaciones musicales durante ocho días.

La programación ha sido presentada por la Diputación de Huelva junto al Ayuntamiento de Beas y la Asociación Piadosa de San Bartolomé. El alcalde, José Leñero, ha destacado el carácter tradicional de unas fiestas que este año recuperan los encierros a caballo los días 22 y 29 de agosto.

El cartel de esta edición, obra de Francisco Manuel Pérez Barea, representa a San Bartolomé como símbolo de unión del municipio y recoge una de las imágenes más características de sus fiestas, con los encierros a caballo y las reses procedentes de las fincas de ganaderos locales.

Durante los ocho días habrá encierros de reses populares con la participación de hasta cuatro ganaderos de la localidad. La programación taurina comenzará con el espectáculo ecuestre ‘El arte de Andalucía a caballo’, de Cuevas, continuará con una jornada infantil que incorpora como novedad un becerro de aguardiente para los más pequeños y tendrá el día 24 una exhibición de recortes y anillas con premios.

Ese mismo día tendrá lugar la Función Principal en honor a San Bartolomé y la tradicional procesión del Patrón, uno de los momentos más singulares de las fiestas, caracterizada por el acompañamiento de la charanga y la participación de los vecinos, que abren las puertas de sus casas durante el recorrido.

Apuesta por los novilleros onubenses

Los cinco días siguientes estarán dedicados a tentaderos didácticos, con una importante presencia de jóvenes novilleros de la provincia de Huelva.

Entre ellos estarán los beasinos Alejandro Borrero y David Ramírez, el triguereño Manuel Garrido y el palmerino Rafael González, además de representantes de la Escuela Taurina de Huelva y otros participantes procedentes de fuera de la provincia.

El alcalde ha destacado la apuesta del municipio por la promoción de la tauromaquia onubense. El programa taurino se cerrará con una clase magistral de Jesús Janeiro, Jesús de Ubrique.

Música cada noche

La programación nocturna tendrá como escenario el recinto ferial, con actuaciones musicales durante todos los días de las fiestas.

Entre los artistas anunciados se encuentran los onubenses Maki, María Artés, Domingo Manguara y el coplista José Luis Pérez Vera, además de Flamenco Urbano, Joana Santos y Keen Levy. La última noche contará con el festival ‘La Loka on Tour’.

Los jóvenes dispondrán también de una caseta propia con sesiones de DJ cada jornada. La programación ha sido diseñada a partir de una encuesta realizada entre los propios jóvenes del municipio.

Cultos y nuevo concurso de balcones

Los actos religiosos comenzaron con el pregón en honor a San Bartolomé, a cargo de Rocío Cruz de Arenas, y el primer día del triduo, que se prolongará hasta el jueves.

Ese día tendrá lugar también una solemne veneración de las reliquias de San Bartolomé, mientras que el domingo 24 se celebrará la Función Principal y posteriormente la procesión del Patrón.

Como principal novedad de este año, la Asociación Piadosa ha organizado un Concurso de Balcones y Fachadas con el objetivo de que el municipio se engalane en honor a San Bartolomé.

Para participar será necesario disponer de una de las balconeras que comercializa la Asociación Piadosa. Podrán participar viviendas de cualquier punto de Beas, independientemente de que se encuentren o no en el recorrido de la procesión.

El concurso contará con tres premios de 150, 100 y 50 euros, respectivamente.

El portavoz de la Asociación Piadosa, Antonio José Rosillo, ha animado a los vecinos a participar para conseguir que las calles de Beas “se iluminen y se adornen” y que el municipio pueda vivir sus fiestas patronales con el máximo ambiente.