La Virgen del Rocío ya camina hacia Almonte

La Virgen del Rocío ya está en camino hacia Almonte. La Blanca Paloma ha abandonado el Santuario y ha comenzado su tradicional Venida a la localidad almonteña, siete años después de su anterior traslado.

Los almonteños han tomado a hombros a su Patrona a las 15.27 horas, para iniciar un recorrido de aproximadamente 15 kilómetros por el Camino de los Llanos, en una jornada marcada por la emoción, la devoción y una enorme expectación.

Desde primeras horas, la aldea de El Rocío ha vivido una jornada histórica. Miles de personas se han congregado en los alrededores del Santuario y a lo largo del camino para acompañar a la Virgen en las primeras horas de un traslado que se prolongará durante toda la noche.

Con la salida de la Blanca Paloma comienza ahora uno de los momentos más especiales de la Venida. La imagen avanzará por los caminos tradicionales hasta alcanzar el entorno del Alto del Molinillo y el templete de El Chaparral, donde se vivirá otro de los momentos más esperados del traslado con las primeras luces del día.

Desde allí, la Virgen afrontará el tramo final hasta Almonte, donde recorrerá unas calles especialmente engalanadas para recibir a su Patrona antes de llegar a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

El Camino de los Llanos volverá esta noche a convertirse en un inmenso escenario de fe y tradición, con miles de personas acompañando a la Blanca Paloma entre vivas, rezos y muestras de devoción.

La Venida de 2026 ya está en marcha. La Virgen del Rocío ha dejado atrás su aldea y comienza el camino hacia el pueblo que la espera.