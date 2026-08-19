Berrocal recupera la normalidad y reabre su piscina

Berrocal continúa avanzando hacia la normalidad y recupera hoy uno de sus espacios de ocio más importantes durante el verano: la piscina municipal, que volverá a abrir sus puertas a partir de las 12:15 horas.

La reapertura supone una nueva señal de recuperación para el municipio después de los últimos días, en los que vecinos y trabajadores han centrado sus esfuerzos en limpiar calles y recuperar diferentes espacios.

El Ayuntamiento ha querido agradecer públicamente la labor de todos los voluntarios y voluntarias que están dedicando su tiempo y esfuerzo al municipio, con una mención especial a los jóvenes de Berrocal por su implicación en las tareas de recuperación.

El Consistorio también ha destacado la colaboración de la brigada de El Madroño y sus operarios municipales, especialmente por la cesión de un camión hidrolimpiador que está siendo utilizado en las labores de limpieza.

"Entre todos, poco a poco, vamos recuperando espacios, limpiando nuestras calles y devolviendo algo de normalidad a la vida en Berrocal", ha señalado el Ayuntamiento.

La reapertura de la piscina municipal permitirá a los vecinos recuperar desde hoy uno de esos pequeños espacios de ocio y convivencia que contribuyen a recuperar la normalidad tras las últimas jornadas.