La Antilla celebra este sábado su Noche de Carnaval

La Antilla se prepara para vivir este sábado 22 de agosto una nueva edición de la Noche de Carnaval de Verano, una propuesta organizada por el Ayuntamiento de Lepe y la Asociación Cultural Carnavalera ‘La Jabá’ que llevará el ambiente carnavalero hasta la playa lepera.

El espectáculo se celebrará a partir de las 21:30 horas en el auditorio del parque de La Flecha y contará con la participación de varias agrupaciones vinculadas al Carnaval de Lepe.

Sobre el escenario actuarán la chirigota ‘Vuelven las mujeres de Paco’, la antología de Juanma Moralba, la agrupación ‘Ahí va el Lolo, el que lleva palante to esto solo’, primer premio del Carnaval de Lepe de este año, y la antología de los Hermanos Giraldo y Mercedes Gutiérrez.

Carnaval de verano en La Antilla.

La presentación del evento ha contado con la participación de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lepe, Mariana Otero; el concejal José Miguel Ramírez y el presidente de la Asociación Cultural Carnavalera ‘La Jabá’, Paco Cordero.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo, convirtiendo esta cita en una de las alternativas culturales y de ocio programadas durante el verano en La Antilla.

Además, la asociación dispondrá de una barra con precios populares y organizará diferentes sorteos entre los asistentes que consuman en ella. La iniciativa permitirá recaudar fondos destinados a la organización del Carnaval de Lepe de 2027.

La Noche de Carnaval de Verano se suma así a la programación estival de La Antilla con una propuesta que permitirá disfrutar al aire libre de algunas de las agrupaciones más destacadas del carnaval lepero.