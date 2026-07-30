La Virgen del Carmen de Punta cambia su recorrido del 15 de agosto

La tradicional procesión de la Virgen del Carmen de Punta Umbría modificará este año su recorrido habitual con motivo de las obras de conservación que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) tiene previstas en el Muelle de las Canoas. Como consecuencia, la imagen embarcará el próximo 15 de agosto desde el muelle de la Cofradía de Pescadores y adelantará su salida a las 17.00 horas desde la capilla de Lourdes.

Ante esta circunstancia, la Policía Local y la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen han coordinado un nuevo dispositivo de seguridad y tráfico para garantizar el normal desarrollo de uno de los actos más multitudinarios de las fiestas patronales de Punta Umbría.

El nuevo itinerario llevará a la imagen desde la capilla de Lourdes por las calles Lepanto, Ancha y Fragata, hasta la avenida de la Ría y el muelle de la Cofradía de Pescadores. Allí, sobre las 19.00 o 19.30 horas, está previsto el embarque de la Virgen para realizar su tradicional recorrido por la ría acompañada por las embarcaciones engalanadas.

Tras la procesión marítima, la imagen regresará al mismo muelle, donde se celebrará la eucaristía entre las 20.30 y las 21.00 horas. Posteriormente, en torno a las 22.00 o 22.30 horas, retomará la procesión terrestre por la ría, calle Montemayor, Ancha, avenida de Andalucía y avenida de la Marina hasta la parroquia de Santa María del Mar, donde está prevista su llegada entre las 23.45 y la medianoche.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Punta Umbría, José Antonio González, ha destacado el trabajo coordinado realizado entre la Policía Local, la Hermandad y el resto de servicios implicados para adaptar el operativo al nuevo recorrido y garantizar tanto la seguridad como la fluidez del acto.

Asimismo, el edil ha pedido la colaboración de vecinos y visitantes ante las restricciones puntuales al tráfico que serán necesarias durante la jornada, solicitando que se respeten en todo momento las indicaciones de los agentes y de la organización para que la celebración transcurra con normalidad.