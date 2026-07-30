Lepe presenta un cartel de lujo para las Fiestas de la Bella y San Roque 2026

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado la programación de las Fiestas Patronales de la Bella y San Roque 2026, que se celebrarán del 14 al 16 de agosto y que volverán a convertir a la localidad en uno de los grandes focos festivos del verano onubense. La programación contará con un cartel musical encabezado por José Manuel Soto, Erika Leiva y Marta Sánchez, al que se suman las actuaciones de Keen Levy y Juanma Restrepo, todas ellas con entrada gratuita en la Caseta Municipal.

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por la teniente de alcalde de Cultura, Mariana Otero, y el concejal de Festejos, José Manuel Cortés, ha dado a conocer una programación diseñada para todos los públicos y que combinará conciertos, actividades de ocio, propuestas familiares y los tradicionales actos religiosos en honor a la Virgen de la Bella y San Roque.

El escenario de la Caseta Municipal, ubicada un año más en el antiguo Campo Municipal de Fútbol, se inaugurará el 14 de agosto con el espectáculo Soto & Family, encabezado por José Manuel Soto. Esa misma noche también actuará el artista de flamenco urbano Keen Levy.

El 15 de agosto, festividad de Nuestra Señora de la Bella, será el turno de Erika Leiva, una de las voces más destacadas de la copla y la canción andaluza. Ya de madrugada, el cantante y actor colombiano Juanma Restrepo, conocido por su participación en la serie La Reina del Flow, ofrecerá un concierto con sus últimos temas.

Como broche final a las fiestas, el 16 de agosto llegará Marta Sánchez, que recalará en Lepe con su Gira 40 años, un recorrido por los grandes éxitos de una de las artistas más emblemáticas del pop español.

Además de la programación musical, las fiestas incluirán el tradicional Día del Niñ@, el 13 de agosto, con precios reducidos en las atracciones y una franja horaria sin música ni ruidos para facilitar el disfrute de las personas con sensibilidad sensorial.

La víspera de la Bella, el 14 de agosto, se celebrará el encendido oficial del alumbrado extraordinario, acompañado por la banda elemental de la Escuela Municipal de Música de Lepe y el pasacalles Submundo, inspirado en el universo marino. También volverá a instalarse el espacio juvenil sin alcohol Distrito 0.0, con animación de DJ.

No faltarán tampoco algunas de las citas más tradicionales, como la diana floreada a cargo de la Charanga El Mosquito, la ludoteca en la Caseta Municipal o las sesiones musicales con DJ tras los conciertos.

El programa culminará con las procesiones de los patronos. La Virgen de la Bella recorrerá las calles de Lepe la noche del 15 de agosto, acompañada por la Banda Municipal de Música de Lepe, mientras que el 16 de agosto será el turno de San Roque, cuya procesión contará con el acompañamiento de la Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte.

Con esta programación, el Ayuntamiento apuesta por unas fiestas que combinan tradición, música y ocio para atraer tanto a vecinos como a visitantes durante uno de los fines de semana más esperados del verano.