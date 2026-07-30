La Diputación reabre renovada la carretera entre El Cerro y San Telmo

La Diputación de Huelva ha finalizado las obras de mejora de la carretera provincial HU-6101, que une El Cerro de Andévalo con San Telmo, tras una inversión cercana a los dos millones de euros. La actuación ha permitido ampliar la plataforma de la vía, renovar completamente el firme e incrementar las condiciones de seguridad para los usuarios.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, ha visitado este jueves la carretera una vez concluidos los trabajos, acompañado por el vicepresidente de Infraestructuras, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela; la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María de los Ángeles Moreno; y la alcaldesa de Cortegana y diputada provincial, María del Mar Martín Florido.

Las obras han ampliado la anchura de la carretera hasta los siete metros, además de incorporar un nuevo firme, mejorar el sistema de drenaje mediante la construcción de nuevos pasos de agua y reforzar tanto la señalización como los elementos de protección vial, lo que permitirá una circulación más cómoda y segura.

Carretera El Cerro-San Telmo

Durante la visita, Toscano destacó que esta actuación responde al compromiso de la Diputación con la mejora de las infraestructuras provinciales y recordó que las carreteras desempeñan un papel fundamental para favorecer el desarrollo económico, mejorar la movilidad y contribuir a fijar población en el medio rural.

La intervención en la HU-6101 se enmarca en el plan de conservación y modernización de la red provincial de carreteras impulsado por la Diputación de Huelva. Desde el inicio del actual mandato se han aprobado inversiones por valor de 56,5 millones de euros, de los que ya se han ejecutado más de 32,6 millones, con la previsión de alcanzar los 43,25 millones antes de finalizar el año.

Por su parte, la alcaldesa de El Cerro de Andévalo agradeció a la Diputación una actuación "muy esperada" por los vecinos, destacando la mejora que supone tanto para la seguridad vial como para las comunicaciones con San Telmo.

En la misma línea, la alcaldesa de Cortegana subrayó que la remodelación de la carretera beneficia a ambos municipios al facilitar los desplazamientos diarios y reforzar la conexión entre sus respectivos términos municipales.

El presidente de la Diputación concluyó agradeciendo el trabajo realizado por los técnicos del Servicio de Carreteras, la empresa adjudicataria de las obras y la colaboración del Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, además de reconocer la paciencia mostrada por los vecinos durante la ejecución de los trabajos.