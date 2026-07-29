La Junta encara la recta final de la rehabilitación de 40 viviendas públicas en Cortegana

La Junta de Andalucía afronta la fase final de las obras de rehabilitación de 40 viviendas públicas en alquiler de la barriada Las Eritas, en Cortegana, una actuación que ya supera el 90 % de ejecución y cuya finalización está prevista para los primeros días de septiembre.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha visitado los trabajos, ejecutados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), donde ha destacado el compromiso del Gobierno andaluz con la conservación y mejora del parque público residencial.

La actuación cuenta con una inversión de 438.218,77 euros, financiada con cargo al Programa FEDER Andalucía 2021-2027, y se desarrolla en un ámbito incluido en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).

Las obras se han centrado en la renovación de los elementos más deteriorados de los edificios, con la reparación de fachadas y cubiertas, la mejora del aislamiento y la estanqueidad, la sustitución de todas las carpinterías exteriores y de las puertas de acceso a las viviendas, así como el acondicionamiento de las zonas comunes.

También se ha completado el pintado de los cerramientos exteriores, la reparación de las cubiertas y la mejora de los revestimientos de las escaleras exteriores. En estos momentos, los trabajos se concentran en la reparación de los paramentos interiores afectados por la instalación de las nuevas ventanas y en los últimos trabajos de pintura de los elementos de cerrajería.

Según ha explicado la consejera, el buen ritmo de ejecución permitirá adelantar la finalización de las obras a principios de septiembre, casi dos meses antes de la fecha inicialmente prevista.

Rocío Díaz ha señalado que esta actuación permitirá ofrecer a las familias "hogares más seguros, confortables y eficientes", al tiempo que contribuirá a mejorar la imagen del barrio y conservar el patrimonio público residencial.