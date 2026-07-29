Punta Umbría logra 4,8 millones para reparar los daños de las borrascas y prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Punta Umbría recibirá 4.814.554,74 euros del Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por las borrascas y desarrollar actuaciones destinadas a reducir el riesgo de inundaciones en el municipio. La resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial concede al Consistorio el anticipo del 100 % de la cantidad solicitada, tras la modificación del Real Decreto-Ley que permitió a la localidad acceder a esta línea extraordinaria de financiación.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que el Ayuntamiento presentó el proyecto "con rapidez, eficacia y rigor técnico" en cuanto cambió la normativa, lo que, según ha señalado, ha permitido obtener la totalidad de la financiación solicitada.

La mayor parte de la inversión se destinará a dos actuaciones para mejorar el sistema de drenaje del municipio. En concreto, se construirán un nuevo sistema de bombeo de aguas pluviales en la calle Andévalo, con una inversión de 2.011.625 euros, y otro en la Plaza de La Peña, presupuestado en 2.413.950 euros. Ambos proyectos buscan incrementar la capacidad de respuesta del municipio frente a episodios de lluvias intensas.

La ayuda también financiará la reparación de diversas infraestructuras municipales dañadas por los temporales. Entre las actuaciones previstas figuran la recuperación de la barandilla de la Plaza de la Constitución, mejoras en el Centro Acuícola Salinas del Astur, intervenciones en los polideportivos Antonio Gil Hernández y José Hernández Albarracín, reparaciones en la red de alumbrado público, la cubierta del Mercado Municipal, los accesos a la playa y distintos puntos del litoral urbano.

Asimismo, 293.345 euros se destinarán a actuaciones en El Portil, donde se repondrá el arquetón de bombeo de aguas residuales de la avenida de Punta Umbría y se protegerá la infraestructura de saneamiento situada en la playa.

El alcalde ha subrayado que esta resolución respalda la estrategia seguida por el Consistorio, defendiendo que las ayudas se destinaran exclusivamente a reparar los daños provocados por las borrascas y a ejecutar medidas de prevención de futuras inundaciones, tal y como establecían las bases de la convocatoria.

Hernández Cansino ha valorado que estos casi cinco millones de euros permitirán reforzar infraestructuras esenciales, mejorar la seguridad del municipio frente a fenómenos meteorológicos adversos y aumentar su capacidad de respuesta ante futuras lluvias intensas. Según ha señalado, se trata de una de las mayores ayudas económicas obtenidas por el Ayuntamiento de Punta Umbría en los últimos años.