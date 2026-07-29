El PFEA repartirá 16,4 millones entre los municipios de Huelva

La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha aprobado este martes la distribución de los fondos correspondientes al ejercicio 2026, que permitirán destinar 16.404.602,64 euros a la contratación de trabajadores agrarios desempleados para la ejecución de proyectos de interés general y social en la provincia de Huelva.

La reunión, celebrada en la sede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), estuvo presidida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y sirvió para validar el reparto de las solicitudes presentadas por las corporaciones locales.

En total, se han aprobado 101 proyectos de Garantía de Rentas, que contarán con una financiación de 14.615.049,63 euros. De ellos, 10 actuaciones corresponden a obras de mejora en cuarteles de la Guardia Civil, con una dotación de 334.203,80 euros.

Además, el Plan Generador de Empleo Estable financiará 40 proyectos, con una asignación de 1.768.364,22 eurosdestinados a costes salariales y cotizaciones sociales.

Por comarcas, la distribución de los fondos para los proyectos de Garantía de Rentas queda repartida de la siguiente manera: Andévalo Occidental recibirá 2,89 millones de euros; Andévalo Oriental, 942.942 euros; Condado-Campiña, 3,57 millones; Condado-Litoral, 397.947 euros; Costa, 207.185 euros; Sierra, 4,34 millones; y Costa-Huelva, 1,28 millones de euros.

El PFEA tiene como objetivo subvencionar la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para desarrollar obras y servicios de interés general promovidos por los ayuntamientos, al tiempo que favorece la mejora de las infraestructuras municipales y la generación de empleo en el medio rural.

La Comisión Provincial de Seguimiento del programa está integrada por representantes de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como por las organizaciones sindicales y agrarias.