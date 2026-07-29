Aljaraque entra en el Guinness gracias al árbol frutal con más especies y variedades del mundo

Aljaraque cuenta desde este año con un singular récord mundial gracias a Denio Hernández, un vecino del municipio que ha logrado inscribir en el Libro Guinness de los Récords un árbol frutal capaz de reunir nueve especies diferentes y un total de 42 variedades sobre un único tronco.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Ana Mora, y el concejal de Medio Ambiente, Samuel Murillo, visitaron el huerto donde Hernández cuida este singular ejemplar, al que ha bautizado con el nombre de Minerva, para conocer de primera mano la historia de un proyecto que comenzó como una afición y que ha terminado convirtiéndose en un reconocimiento de alcance internacional.

El récord fue certificado el pasado mes de febrero, después de comprobar que el árbol reúne el mayor número de especies y variedades frutales injertadas sobre un mismo tronco.

Durante la visita, los representantes municipales felicitaron a Hernández por un logro que, a su juicio, contribuye a proyectar el nombre de Aljaraque más allá de sus fronteras. Ambos destacaron que este reconocimiento internacional se suma al valor natural del municipio y supone un motivo de orgullo para sus vecinos.

Por su parte, Denio Hernández agradeció el respaldo del Ayuntamiento y explicó el proceso que le ha permitido alcanzar este récord mundial, fruto de años de trabajo, paciencia y un exhaustivo seguimiento del árbol.

El ejemplar reúne variedades de ciruelo japonés, ciruelo europeo, albaricoquero, almendro, melocotonero, cerezo dulce, guindo, endrino y ciruelo mirobolano, integrando un total de 42 variedades mediante técnicas tradicionales de injerto.

El resultado es un árbol único que combina diferentes especies frutales en un mismo tronco y que sitúa a Aljaraque en el mapa mundial de los récords gracias a una iniciativa nacida de la dedicación y el conocimiento de uno de sus vecinos.