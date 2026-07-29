Almonte activa un amplio dispositivo de seguridad para la Venida de la Virgen del Rocío

El Ayuntamiento de Almonte ha presentado el Plan Venida 2026, el dispositivo diseñado para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que participarán en el traslado de la Virgen del Rocío desde la aldea hasta la localidad almonteña, así como para coordinar la organización durante los días previos a uno de los acontecimientos religiosos más importantes del municipio.

El acto estuvo presidido por el alcalde, Francisco Bella Galán, y contó con la participación de representantes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, la Subdelegación del Gobierno de España, la Hermandad Matriz de Almonte, responsables municipales y representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad.

Durante su intervención, el alcalde destacó el profundo arraigo que la Venida de la Virgen tiene para los almonteños, subrayando que el municipio comienza a prepararse con meses de antelación para una celebración que, cada siete años, congrega a miles de personas y convierte a Almonte en el centro de la devoción rociera.

La delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Berta Centeno, explicó que el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd) se activará el próximo 19 de agosto como marco de coordinación autonómica para grandes concentraciones de personas. Paralelamente, el Ayuntamiento pondrá en marcha su Plan de Emergencias Local a partir del 14 de agosto, coincidiendo con la celebración del Rocío Chico.

Entre las principales medidas figura la prohibición de estacionar en las calles de la aldea de El Rocío desde el 14 de agosto. Para facilitar la movilidad, se habilitarán bolsas de aparcamiento en el exterior de la aldea, mientras que únicamente permanecerá operativo el aparcamiento situado en el Real para los visitantes que acudan a la ermita.

El dispositivo también contempla mejoras en el recorrido del traslado de la Virgen. Se instalarán torretas de iluminación en el cruce del Merco y en el cruce del Camino de la Virgen, además de un sistema de iluminación especial en el puente del Olivarejo, con apoyo de Bomberos y del Ejército. Asimismo, el Ayuntamiento señalizará rutas alternativas de evacuación entre el Camino de los Llanos y el Camino de los Taranjales.

El centro de coordinación operativa se ubicará inicialmente en las oficinas del CECOPI de la aldea de El Rocío, donde trabajarán de forma conjunta responsables de ambos planes de emergencia junto a efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, 061 y otros servicios. Conforme avance el traslado, el puesto de mando se desplazará hasta El Chaparral, en Almonte. Además, desde el 14 de agosto se reforzará la presencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Como principal novedad de esta edición, el Plan Venida incorpora la instalación de 14 balizas de geolocalizacióndistribuidas estratégicamente a lo largo del Camino de la Virgen. Estos dispositivos permitirán localizar con precisión cualquier incidencia y facilitarán una intervención más rápida por parte de los servicios de emergencia.

El Ayuntamiento también trabaja junto a la asociación de agricultores Puerta de Doñana en la mejora de varios tramos del Camino de la Virgen. Las actuaciones previstas incluyen el riego del firme para reducir el polvo, labores de desbroce y limpieza, así como mejoras en la iluminación en las zonas próximas a las explotaciones agrícolas para reforzar la seguridad de los peregrinos.

Durante la presentación, las administraciones y entidades implicadas destacaron la importancia de la coordinación institucional para afrontar un evento de estas dimensiones. El Ayuntamiento agradeció la colaboración de los distintos organismos, agricultores, hermandades y vecinos, cuyo trabajo conjunto permitirá afrontar con mayores garantías una de las tradiciones religiosas y culturales más emblemáticas de Andalucía.