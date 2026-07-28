Palos de la Frontera celebrará en agosto la quinta edición del Open de Tenis 'Virgen de los Milagros'

El Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera acogerá del 17 al 23 de agosto la quinta edición del Open de Tenis 'Virgen de los Milagros', una cita que reunirá a 32 jugadores procedentes de distintos puntos de la provincia de Huelva y de territorios limítrofes.

El torneo ha sido presentado por el diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero, y el presidente del Club de Tenis Palos de la Frontera, Andrés González, quienes también dieron a conocer la cuarta edición del Concurso Fotográfico Open Virgen de los Milagros, que volverá a celebrarse de forma paralela a la competición.

Durante la presentación, Juan Daniel Romero destacó la evolución del campeonato en los últimos años y puso en valor el trabajo desarrollado por el club organizador para consolidar esta prueba como una de las referencias del tenis provincial. Asimismo, agradeció el respaldo de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, colaboradora del evento.

Por su parte, Andrés González señaló que el principal objetivo del torneo es fomentar la práctica del tenis en el municipio y ofrecer una competición atractiva tanto para los jugadores locales como para participantes de otros puntos de la provincia.

El campeonato se disputará sobre pista dura mediante un sistema eliminatorio y contará con un torneo de consolación, lo que permitirá que los participantes eliminados en las primeras rondas continúen compitiendo. La inscripción tendrá un coste de 10 euros para los socios del club y de 15 euros para los no socios.

En el apartado de premios, el vencedor del Open recibirá 500 euros, mientras que el subcampeón obtendrá 200 euros. Los dos semifinalistas serán premiados con 50 euros cada uno y el torneo de consolación repartirá 100 euros para el campeón y 50 euros para el subcampeón.

La programación se completará con el IV Concurso Fotográfico Open Virgen de los Milagros, dotado con 300 eurospara la mejor imagen, 100 euros para el segundo premio y 50 euros para el tercero. La iniciativa busca inmortalizar algunos de los momentos más destacados de la competición y unir deporte y fotografía en una misma cita.