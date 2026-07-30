Adjudicadas por 8,6 millones las obras de la nueva depuradora de Mazagón

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado por 8.605.270 euros las obras de construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Mazagón. La actuación permitirá modernizar las instalaciones actuales, incrementar su capacidad de tratamiento y mejorar la calidad de los vertidos al mar.

Tras analizar las trece ofertas presentadas al proceso de licitación, el contrato ha sido adjudicado a la empresa ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U., que dispondrá de un plazo de 22 meses para ejecutar los trabajos, incluyendo seis meses destinados a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

Además, ACUAES ha adjudicado por 356.950 euros el contrato de asistencia técnica para la dirección de obra, que abarca la supervisión de los trabajos, la coordinación de seguridad y salud y el seguimiento medioambiental de la actuación.

La nueva depuradora incrementará su capacidad de tratamiento hasta los 3.569 metros cúbicos diarios, lo que permitirá prestar servicio a una población equivalente de 19.632 habitantes y cubrir las necesidades que registra Mazagón durante la temporada estival, tanto en la actualidad como en el horizonte previsto para 2048.

Entre las principales mejoras destaca la reducción de la carga orgánica, los nutrientes y la concentración bacteriana de las aguas tratadas, adaptándose a las exigencias de la normativa europea y estatal en materia de depuración y calidad de las aguas de baño.

La actuación contempla la construcción de un nuevo sistema de pretratamiento, tres líneas de tratamiento biológico, nuevas instalaciones para el tratamiento de fangos y sistemas de desodorización. También incluye la renovación del tramo terrestre del emisario mediante una conducción de 630 milímetros de diámetro y 318 metros de longitud, así como el traslado del pozo de conexión con el emisario submarino fuera del dominio público marítimo-terrestre.

El proyecto incorpora, además, la adecuación de la estación de bombeo de aguas residuales de El Remo para adaptarla a la normativa vigente en materia de desbordamientos durante episodios de lluvias, la construcción de una nueva acometida eléctrica de 456 metros, en su mayor parte soterrada, y el desmantelamiento de la actual línea aérea que discurre hasta la playa, con la consiguiente restauración del entorno.

La previsión de ACUAES es que las obras puedan comenzar durante el próximo mes de octubre, una vez se formalicen los contratos y se completen los trámites administrativos previos.

La actuación será financiada en un 60 % con fondos FEDER correspondientes al periodo 2021-2027 de la Administración General del Estado, mientras que el 40 % restante será aportado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en virtud del convenio suscrito con ACUAES y el Ayuntamiento de Moguer.