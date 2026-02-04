El vino de Huelva se proyecta al mercado internacional en la Barcelona Wine Week 2026

El sector vitivinícola de la provincia de Huelva ha vuelto a tener presencia destacada en la, celebrada en la ciudad condal, gracias al apoyo de la. A través del área de Huelva Empresa, la institución provincial ha promovido la participación de ocho bodegas onubenses con el objetivo de reforzar su posicionamiento comercial y facilitar el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales.

En esta sexta participación consecutiva, han estado representadas Bodegas del Socorro, Contreras Ruiz, Vega Menacho, Garay, Infante, Magasé, Oliveros y Luis Felipe Premium Spirit, todas ellas con espacio propio dentro del estand institucional de la Diputación. Desde allí, han desarrollado encuentros empresariales, presentaciones y catas dirigidas a distribuidores, importadores y compradores especializados, acompañadas por el coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, Emiliano Cabot.

La Barcelona Wine Week se consolida como un escaparate clave para el sector, al facilitar contactos estratégicos con proveedores y potenciales clientes, un aspecto especialmente relevante tras una campaña marcada por las dificultades provocadas por la plaga de mildiu. Con esta iniciativa, la Diputación de Huelva refuerza su papel como agente dinamizador de la economía provincial, respaldando a un sector que genera empleo, fija población en el medio rural y contribuye a la proyección exterior de los productos onubenses.