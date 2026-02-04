El Servicio de Carreteras de la Diputación corta la HU-3101 entre Huelva y La Ribera por precaución ante la crecida de la marea

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Huelva ha informado de que se ha procedido al corte de tráfico de la carretera HU-3101, que conecta la capital onubense con La Ribera y enlaza con la N-431, como medida preventiva ante la previsión de crecida de la marea.

La decisión se ha adoptado para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, ante la posibilidad de que el aumento del nivel del agua pueda afectar a la calzada. Desde la Diputación se recomienda evitar desplazamientos por este tramo, respetar la señalización instalada y utilizar itinerarios alternativos, manteniéndose informados a través de los canales oficiales hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.